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Almanya Dışişleri Bakanı: Askeri gerilimin artmasını önlemek için her şeyi yapacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2019 21:29 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ortadoğu'daki durumun çok ciddi olduğunu belirterek, askeri gerilimin artmasını engellemek için her şeyi yapacaklarını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı: Askeri gerilimin artmasını önlemek için her şeyi yapacağız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Federal Mecliste İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmanın başarısız olması durumunda bölgenin yangın yerine dönüşebileceği uyarısında bulundu.

"Ortadoğu’daki durum çok ciddi" ifadesini kullanan Maas, bölgenin yangın yerine dönüşmesi durumunda, bunun özellikle Avrupa’nın güvenliği için ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Bunun için bazen küçük bir kıvılcımın da yetebileceğini vurgulayan Maas, "Askeri gerilimin artmasını önlemek için her şeyi yapmalıyız ve yapacağız." diye konuştu.

İran’ın şimdiye kadar nükleer anlaşmaya uyduğuna işaret eden Maas, çok taraflı iş birliğinin burada başarılı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

ABD'YE ELEŞTİRİ

Maas, ABD'nin bu anlaşmadan ayrılmasına ise hala anlam veremediğini belirtti.

ABD’yi eleştiren ve İran konusunda diplomatik çözüm bulunması için çağrıda bulunan Maas, "Tek taraflı maksimum baskı stratejisinin bizi ileriye götüreceğine inanmıyoruz." dedi.

Maas, Brüksel’de pazartesi günü Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanlarının ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüklerini anımsatarak, ABD ile aynı hedeflerin peşinde olduklarını ancak bunun için gidilecek yolun farklılık arz ettiğini belirtti.

"Maksimum baskı her zaman istenmeyen gerilimi artırma riskini de taşır." ifadesini kullanan Maas, son günlerde yaşananların bu riskin somut ve belirgin olduğunu gösterdiğini aktardı.

Mass, AB ülkelerinin nükleer anlaşma konusunda birlikte hareket ettiğini ve 28 ülkenin de İran ile yapılan nükleer anlaşmanın arkasında durduğunu ve İran’ın da nükleer anlaşmaya uyması gerektiğini kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ortadoğu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
siz avrupalılar rahat yataklarınızda yatarken, asya ülkeleri yangın yeri olmuş zaten.
Bakan bey boşuna korkutma insanları. ABD kendisi savaşmaz, pionlarını İran'ın üzerine salar. Suudiler boşuna mı silahlandı. İran'da 8 üzeri bir deprem olursa şaşırmayın. Bunu yapabilecek teknik bilgi var gavur ellerinde.
ne yani abd aynen bir mafya gibi tüm dünya yı titrecekmi.bunun bir sonu olmalı ve bir gün abd gereken ders verilmeli belkide o gün bu gün.3 .dünya savaşasının bunlar ayak sesleri hiristiyanlar + yahudiler ve müslümanlar arasında hemde büyük çetin olacak.umarım iranda s 400 füzeleri ve atom bombaları vardır.
elbette bu abd ninde bir sonu olacak
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