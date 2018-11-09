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Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Brexit açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 20:10 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: -"İngiltere'nin (AB'den) çıkışının bir anlaşmayla olacağına inanıyorum. Bu, tüm taraflar için iyidir"

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin, taraflar arasında bir anlaşmanın yapılacağına inandığını söyledi.

Maas, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Almanya'da çok sayıda kişinin İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasına üzüldüğünü ancak İngiliz halkının verdiği karara saygı duyduklarını ifade etti.

Almanya'nın Brexit konusunda bir anlaşmanın sağlanmasını istediğini belirten Maas, bu konuda AB Komisyonu ile çalıştıklarını ifade etti. Maas,"İngiltere'nin çıkışının bir anlaşmayla olacağına inanıyorum. Bu, tüm taraflar için iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Brexit müzakerelerinde en zor konunun İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorunu olduğunu söyledi.

Brexit'ten sonra da İngiltere ile dış ve güvenlik politika alanlarında iş birliği içinde olmaya ihtiyaç duyduklarını anlatan Maas, müzakerelerin yanı sıra bu alanlarda da görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

- Brexit süreci

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değil.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'yi 2020 yılının Aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Brexit

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