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  4. Almanya Dışişleri Bakanı: "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür"

Almanya Dışişleri Bakanı: "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı: "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür"

AMMAN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası koalisyonun çekilmesi halinde, Irak'ın terör için verimli bir zemin haline geleceğini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Alman mevkidaşı Maas ile başkent Amman'da bir araya geldi. Bakanlar görüşmede, Filistin, Suriye, Libya'daki gelişmeler ve ABD-İran gerilimini ele aldı.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Alman Bakan Maas, "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür, saldırılar bölgeye ve Avrupa'ya uzanır." dedi.

Washington ile Tahran arasındaki krize ilişkin Maas, krizin kontrol altına alındığını, İran'ın başka ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğini vurguladı.

İran'daki rejim karşıtı gösteriler konusunda Alman Bakan, İranlıların şiddetten uzak bir şekilde görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Maas, Berlin'de düzenlenecek Libya konulu konferansı hatırlatarak, "Libya'daki taraflar arasında ateşkese ulaşılması konusunda söz konusu konferansın önemli rol oynayacağını" kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise Libya'daki kaosun terör için "çekici bir unsur" olacağını savundu.

Almanya'nın 19 Ocak'ta başkent Berlin'de Libya konusunun ele alınacağı konferansa ev sahipliği yapması bekleniyor.

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Almanya Ürdün

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