Almanya ikinci kez 'kapanıyor' mu?

Almanya'da koronavirüs vakaları artarken, Merkel, eyalet başkanlarının bugün yapacağı toplantı sonucunda, 4 Kasım'dan itibaren tüm restoran ve barların kapanması kararı çıkmasını istiyor.

16 eyalet liderlerinin bugün yapacağı telekonferansta anlaşmaları halinde, barlar ve restoranların yanı sıra, spor salonları, diskolar, sinemalar, tiyatrolar, operalar ve konser alanları da kapatılacak. Okullar ve kreşler açık tutulacak.

Reuters'ın gördüğü taslak karara göre, mağazalar, hijyen önlemlerini almaları ve müşteri sayısını sınırlandırmaları halinde açık kalabilecek, restoranlar ise sadece paket servis hizmeti verebilecek. Kapanmalardan etkilenen işletmelere finansal destek verilecek.

Taslağa göre ayrıca, genelevler, yüzme havuzları, kozmetik stüdyoları, masaj salonları ve dövme stüdyolarının da kapılarını kapatması gerekecek, ancak fizyoterapi hizmetleri ve kuaförler açık kalabilecek.

Yeni kısıtlamalar çerçevesinde vatandaşlar sadece aileleri ile ya da tek bir hanehalkı ile dışarı çıkabilecek. Kararda kuralı çiğneyenlerin cezalandırılacağı belirtiliyor ancak bununla ilgili başka detay verilmiyor.