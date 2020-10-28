Almanya ikinci kez 'kapanıyor' mu?

Almanya'da koronavirüs vakaları artarken, Merkel, eyalet başkanlarının bugün yapacağı toplantı sonucunda, 4 Kasım'dan itibaren tüm restoran ve barların kapanması kararı çıkmasını istiyor.
16 eyalet liderlerinin bugün yapacağı telekonferansta anlaşmaları halinde, barlar ve restoranların yanı sıra, spor salonları, diskolar, sinemalar, tiyatrolar, operalar ve konser alanları da kapatılacak. Okullar ve kreşler açık tutulacak.
Reuters'ın gördüğü taslak karara göre, mağazalar, hijyen önlemlerini almaları ve müşteri sayısını sınırlandırmaları halinde açık kalabilecek, restoranlar ise sadece paket servis hizmeti verebilecek. Kapanmalardan etkilenen işletmelere finansal destek verilecek.
Taslağa göre ayrıca, genelevler, yüzme havuzları, kozmetik stüdyoları, masaj salonları ve dövme stüdyolarının da kapılarını kapatması gerekecek, ancak fizyoterapi hizmetleri ve kuaförler açık kalabilecek.
Yeni kısıtlamalar çerçevesinde vatandaşlar sadece aileleri ile ya da tek bir hanehalkı ile dışarı çıkabilecek. Kararda kuralı çiğneyenlerin cezalandırılacağı belirtiliyor ancak bununla ilgili başka detay verilmiyor.
Kararda tüm bölgelerde katlanarak artan vakalar nedeniyle yerel sağlık yetkililerinin bulaşma vakalarının izini sürmekte zorlandığı; Noel'de daha kapsamlı kısıtlamalara gerek kalmaması için insanlar arasındaki etkileşimi önemli ölçüde azaltmak gerektiği yer aldı.
Eğer anlaşmaya varılırsa, önlemler Kasım sonuna kadar ülke genelinde uygulanacak. Liderler uygulamadan iki hafta sonra düzenlemenin devamının gerekip gerekmediğine karar vermek için bir araya gelecek.
Hükümet ekonominin olumsuz etkilenmemesi için, şimdiye kadar, ikinci bir ulusal 'kapanmadan' kaçınıyordu. Ancak Merkel Salı günü, koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda sağlık sisteminin kırılma noktasına ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise ülkede hafta sonuna kadar günde 20.000 yeni vaka görülme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
Altmaier, Alman yayın kuruluşu ARD'ye Çarşamba günü verdiği demeçte, "Pandemide çok zor bir durumdayız - enfeksiyon sayıları patlıyor ve bu sağlık sisteminin kapasitesini ve dolayısıyla insan yaşamını tehdit ediyor, bu yüzden politikacılar harekete geçmek zorunda" ifadelerini kullandı.
Almanya, krizin ilk aşamasında koronavirüs bulaşma oranını pek çok ülkeye kıyasla daha düşük tutabildiği için takdir ediliyordu ancak şu an vakalarda beklenenden çok daha hızlı bir artışla karşı karşıya kaldı.
Ülkede, dün günlük 11,409 koronavirüs vakası bildirilirken, toplam vaka sayısı ise 449,275'e ulaştı.