Almanya ile Fransa arasında yeni iş birliği anlaşması imzalandı

Dönemin Almanya Başbakanı Konrad Adenauer ve Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’nün 1963'te Elysee Anlaşması'nı imzaladığı zamandan farklı bir dönemde yaşadıklarını aktaran Merkel, iki ülkenin yeni bir anlaşma imzalamasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Merkel, törende yaptığı konuşmada, bugünün Alman-Fransız dostluğu için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Aachen Anlaşması'yla ülkelerimiz arasındaki iş birliği temelini yeniliyoruz. El ele çağımızın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istediğimizi vurguluyoruz.” dedi.

Almanya'nın Aachen kentindeki belediye salonunda gerçekleştirilen imza töreninde, Merkel, Macron, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, iki ülke arasında yeni bir iş birliği ve entegrasyonu öngören Aachen Anlaşması'nı imzaladı.

AACHEN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasında tarihi öneme sahip 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Merkel, bu anlaşmayla Almanya ve Fransa’nın ortak bir askeri kültür, ortak savunma ve silah endüstrisi için taahhütlerde bulunduğuna dikkati çekerek, “Bununla (Aachen Anlaşması ile) Avrupa ordusunun oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Anlaşmanın uygulanması gerektiğini ifade eden Merkel, Almanya hükümetinin anlaşmanın hayata geçirilmesi için tüm gücüyle çalışacağını bildirdi.

- "Avrupa'nın tekrar bir olması noktasında önemli"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 1963'teki anlaşmanın günümüz şartlarına göre güncellenmesi amacıyla burada olduklarını vurguladı.

Macron, "Bu anlaşma Avrupa'nın tekrar bir olması noktasında önem arz ediyor ve bu günümüzde ihtiyacımız olan bir ruh." dedi.

Elysee Anlaşması'nın manasının her iki ülke tarafından yeterince anlaşılamadığını savunan Macron, "Barış yolunda çok önemli mesafeler katettik. Paris'ten Berlin'e geçmişte yaşadığımız karanlık günlerin tekrarlanmaması için ikili çalışmalarımız olağan hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Macron sözlerini şöyle sürdürdü: