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Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?

15.04.2020 20:47 | Son Güncelleme

Beate Öcal, 40 yıl Türkiye'de yaşayıp üç yıl önce Düsseldorf'a dönen 69 yaşında bir tercüman.

Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?

Beate Öcal, 40 yıl Türkiye'de yaşayıp üç yıl önce Düsseldorf'a dönen 69 yaşında bir tercüman.

Almanya'da sokağa çıkma kısıtları uygulanmamasından çok memnun; her gün Ren nehri kıyısında uzun yürüyüşler yapıyor.

Almanya, koronavirüsle mücadelede en başarılı sonuç alan ülkelerden. Vaka sayısı çok olmasına rağmen ölüm oranı çok düşük.

Uygulanan en belirgin kural, aynı evde yaşayan aileler hariç iki kişiden fazla insanın dışarıda yanyana gelememesi; 500 Euro'ya varan cezası var.

Beate Öcal, koronavirüsle birlikte değişen gündelik yaşamını, ülkede sosyal hayatın nasıl değiştiğini ve bu zor günlerin kazanımı olduğunu düşündüklerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Kısıtlamalar kademeli olarak gevşetilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilmesine yönelik planını kamuoyuna açıkladı.

Angela Merkel sosyal mesafe önlemlerinin 3 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi.

Merkel herkese, toplu taşıma araçlarında ve dükkanlarda maske takmalarını tavsiye etti.

Almanya'da önümüzdeki haftadan itibaren 800 metrekareden küçük dükkanların açılmasına izin verilecek.

İlkokullar 4 Mayıs'ta yeniden açılacak.

Aynı tarihte lise son sınıf öğrencileri de eğitime dönebilecek.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre toplam koronavirüs vaka sayısı 127 bin 584.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 254

Haber-Video: Esra Yalçınalp

Koronavirüs

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