Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?

Almanya'da önümüzdeki haftadan itibaren 800 metrekareden küçük dükkanların açılmasına izin verilecek. İlkokullar 4 Mayıs'ta yeniden açılacak. Aynı tarihte lise son sınıf öğrencileri de eğitime dönebilecek. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre toplam koronavirüs vaka sayısı 127 bin 584. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 254 Haber-Video: Esra Yalçınalp COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
Almanya'da önümüzdeki haftadan itibaren 800 metrekareden küçük dükkanların açılmasına izin verilecek.
İlkokullar 4 Mayıs'ta yeniden açılacak.
Aynı tarihte lise son sınıf öğrencileri de eğitime dönebilecek.
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre toplam koronavirüs vaka sayısı 127 bin 584.
Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 254
Haber-Video: Esra Yalçınalp
COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler