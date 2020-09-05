Almanya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının denemeleri Türkiye’de başlıyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Alman biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının gönüllü denemelerinin bir ayağının Türkiye’de diğer ayağının ise ABD’de yapılması kararlaştırıldı. Alman şirketinin başvurusu geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı ve deneme aşamasına geçileceği belirtildi. Bakanlık hızla harekete geçerek, üniversite ve şehir hastanelerine ait 9 merkeze yazı yazıp, aşının faz 3 denemelerine başlanmasını istedi.

GÖZLER EYLÜL SONUNDA

Bakanlığın yazısında, aşı ile ilgili izin süreçlerinin tamamlandığı belirtilerek gönüllü kabullerinin bir an önce başlatılması istendi ve sağlık personelinin de gönüllü olabileceği belirtildi. Aşılama aşamasına 10 Eylül’de geçileceği ve diğer ülkelerle birlikte çalışmanın eylül sonunda tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

FARKLI YAŞ GRUPLARI

Sağlık Bakanlığı kaynakları, aşının sağlıklı ve farklı yaş gruplarından oluşacak gönüllüler üzerinde denendikten sonra ilk verilerinin kasım sonuna kadar ortaya çıkacağını ifade etti. Aşılanan 1.000 gönüllüden belli aralıklarda kan alınacak ve virüse karşı antikor oluşup oluşmadığına bakılacak.