HABER

Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye gelişini teşvik edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

AB dışındaki ülkelerden nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini kolaylaştıracak yasa tasarısı Meclisten geçti

BERLİN (AA) - Almanya’da, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini kolaylaştıracak yasa tasarısı Federal Mecliste kabul edildi.

“Alman iş piyasasına yönelik göçü düzenlemeyi hedefleyen” yasa tasarısı Federal Meclisten 257’ye karşı 369 oyla geçti.

Gelecek yılın başında yürürlüğe girmesi planlanan yasa, AB’ye üye olmayan ülkelerden de nitelikli iş gücünün Almanya’ya gelmesinin yolunu açacak.

Yasaya göre, AB vatandaşı olmayan yabancılar yüksek okul veya mesleki eğitim diplomaları gibi mesleki yeterliliğe ve çalışma sözleşmesine sahip olduklarında Almanya’da kendi mesleklerinde çalışabilecek.

Yasada, AB dışındaki ülkelerde yaşayanların mesleki yeterliliğe sahip olmaları ve Almanca bilmeleri gibi kriterleri yerine getirmeleri durumunda en fazla 6 ay süreyle iş aramak için Almanya’ya giriş izninin verilmesi de yer alıyor. Bu süre için Almanya'ya gelenler geçimini kendileri karşılaması gerekiyor.

Alman hükümeti böylelikle nitelikli iş gücü eksiğini karşılamayı hedefliyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yabancı ülkelerde nitelikli iş gücü bulmak için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, sağlık ve inşaat alanlarında iş gücü ihtiyacının yüksek olduğuna işaret etti.

Aile Bakanı Franziska Giffey de Almanya’daki refahı sürdürmek için kalifiye iş gücünün önemine işaret ederek, bu yasayla “önemli ve gecikmiş” adımın atıldığını aktardı.

Giffey, iş gücü eksikliği bulunan mesleklerde şartların iyileştirilmesinin de gerektiğini kaydetti.

Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) de geçmesi gereken yasanın 2020’nin başında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Bereketli olsun diye dilek havuzuna kayısı döktülerBereketli olsun diye dilek havuzuna kayısı döktüler
Yol kenarında gördüğü ayıyı ‘gel oğlum’ diye çağırdıYol kenarında gördüğü ayıyı ‘gel oğlum’ diye çağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya nitelikli iş gücü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Muradiye Şelalesi tatilcilerin akınına uğradı

Akın akın oraya gittiler! Adım atacak yer kalmadı

Bir türlü önlenemiyordu! Obruk oluşumunun nedeni ortaya çıktı

Bir türlü önü kesilemiyordu! Nedeni ortaya çıktı

Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Çatışma bitti, huzur geldi! Beytüşşebap'a bir de şimdi bakın

Akdeniz'de Lindos Adası açıklarında deprem!

Akdeniz'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.