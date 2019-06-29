HABER

Almanya'da Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 21:02 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Anadolu Üniversitesi dijitalleşmeyi Türkiye’de önde götüren kurumlardan bir tanesi. Dijitalleşmenin öneminin farkına vardığımız için bu konuda eğitime dönük planlamalarımız var"

KÖLN (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Batı Avrupa Programları 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

Köln Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleşen törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversiteden mezun olanlara diplomalarını takdim etti.

Rektör Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, Batı Avrupa ülkelerinde 33 yıldır hizmet verdiklerini hatırlatarak, bugün ise uzaktan eğitim hizmetlerinin meyvelerini aldıklarını söyledi.

Eğitim imkanı bulamayan herkesi açıköğretim imkanlarından yararlanmaya davet eden Çomaklı, dijitalleşmenin dünyada önemli bir ivme kazandığına vurgu yaptı. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi dijitalleşmeyi Türkiye’de önde götüren kurumlardan bir tanesi. Dijitalleşmenin öneminin farkına vardığımız için bu konuda eğitime dönük planlamalarımız var." dedi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise Anadolu Üniversitesini hizmetlerinden dolayı tebrik ederek, mezun olan öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Mezun olan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Tuzla'da bariyerlere çapan otomobil takla attı: 2 yaralıTuzla'da bariyerlere çapan otomobil takla attı: 2 yaralı
Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladıSüleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İdlib'de bulunan gözlem noktasına üç top atışı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İdlib'de bulunan gözlem noktasına üç top atışı yapıldı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı: Kur'an-ı Kerim'i istismar, 44 kilogram patlayıcı...

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Bir gün arayla Boğaz'dan geçtiler

Bir gün arayla Boğaz'dan geçtiler

Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti

Cezaevinde kavga! 5 mahkum firar etti

Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü yanarak can verdi

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

İYİ Parti kurucularından Bozkurt'a saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.