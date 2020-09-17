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Almanya’da benzin yüklü tanker alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 17:17 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestlafya eyaletinde benzin yüklü tanker otobanda alev alev yandı.Almanya’nın Kuzey Ren-Vestlafya eyaletinde A 40 otobanında, benzin yüklü bir tanker kaza yaptı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestlafya eyaletinde benzin yüklü tanker otobanda alev alev yandı.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestlafya eyaletinde A 40 otobanında, benzin yüklü bir tanker kaza yaptı. Kaza sonucunda benzin tankeri alev aldı. Nedeni henüz belirlenemeyen kaza sonucunda kamyon şoförü ağır yaralanırken, otoban trafiğe kapatıldı. Çift depoya sahip olduğu belirtilen benzin tankerinde 35 bin litre benzin olduğu ifade edilirken, tankerden çıkan dumanın Duisburg şehrinden bile göründüğü belirtildi.
İtfaiye, otoban çevresinde bulunan evlere ve trafikteki araçlara camlarının kapalı tutulması konusunda radyodan uyarıda bulundu.

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