Almanya'da Hanau'daki ırkçı saldırılar sonrası camilerde güvenlik önlemleri artırılacak

Öte yandan, Hanau'daki ırkçı saldırılar sonrası Almanya'da birçok kentte on binlerce kişinin katıldığı törenlerde öldürülenlerin anısına mumlar yakıldı, çiçekler bırakıldı ve saygı duruşları yapıldı.

Saldırıda hedef alınanlar arasında Türkiye kökenliler de vardı.

Zanlının yanında, annesini ve kendisini vurduğu düşünülen silah bulunmuştu.

Seehofer bu kararı eyalet yetkilileriyle görüşerek aldıklarını belirtti, aşırı-sağın "çok büyük" tehdit olduğunu vurguladı.

Horst Seehofer, camilerin yanı sıra havaalanları ve diğer hassas bölgeleri korumak üzere de takviye polisler görevlendirileceğini söyledi.

Hanau'daki törene katılan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier halkı "nefret, ırkçılık ve şiddete karşı tek vücut olmaya" çağırdı.

Almanya'daki Kürt derneklerinden Kon-Med de hükümeti "aşırı sağcı örgütlenmeler ve sağ terörle mücadelede" kararlı adımlar atmamakla suçlayan bir açıklama yaptı.

Ülkede yaşayan Müslümanları temsil eden derneklerden KRM de aylardır İslam düşmanlığı konusunda net bir duruş sergilenmesini istediklerini kaydederek hükümeti eyleme çağırdı.

Alman hükümetine, silah ruhsatı almayı zorlaştırma ve aşırı sağcı örgütlerin sempatizanlarını yakından izleme gibi çağrılar yapılıyor.

İnternete ırkçı bir bildiri koymuş olan zanlının nasıl silah sahibi olabildiği ve bir atıcılık kulübüne girebildiği sorgulanıyor.

Savcılık bugün, saldırganın iki ruhsatlı silahı olduğunu açıkladı ama ülke içi ve dışında başka aşırı sağcı kişi ve gruplarla ilişkisi olup olmadığının henüz anlaşılamadığını söyledi.

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild bugün silah ruhsatları ve silah edinmeyle ilgili yasaların sıkılaştırılması çağrısını ve radikal sağcılarla ilgili istihbarat faaliyetlerinin güçlendirilmesi talebini birinci sayfasına taşıdı.