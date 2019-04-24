Almanya'da iş dünyası güveni nisanda geriledi

BERLİN (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Endeksi, nisanda küresel ticaret ihtilaflarının Alman firmalarının ihracatını etkilemesinden dolayı 99,7’den 99,2’ye geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, martta revize olarak 99,7 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi'nin bu ay 99,2 puana indiği bildirildi. Endeksin 99,9'luk beklentiyi karşılayamaması dikkati çekti.

Açıklamada, Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin de bu dönemde 95,6 puandan 95,2'ye gerilediği kaydedildi. Beklenti 96,1 puan seviyesindeydi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinin mevcut iş durumlarından daha az memnun olduklarını belirterek “Martta önümüzdeki aylara yönelik hafif iyimserlik kayboldu. Alman ekonomisi ivme kaybetmeye devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Sanayi şirketlerinin iş ortamının yine belirgin şekilde kötüleştiğini ifade eden Fuest, önümüzdeki aylarda iş görünümüyle ilgili karamsarlığın da arttığını kaydetti.

Fuest, Alman imalat sanayi kapasite kullanım oranının nisanda 0,8 puan düşerek yüzde 85,4 gerilediğini fakat bunun hala uzun vadeli ortalama olan yüzde 83,7’nün üstünde kaldığının da altını çizdi.

Almanya'da hükümet, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin Alman ihracatını etkilemesinden, ticaret ihtilaflarından ve Brexit’ten dolayı ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

