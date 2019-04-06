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Almanya'da konut kiralarındaki artış protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 18:57 | Son Güncelleme

Başkent Berlin'de düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da özellikle büyük şehirlerde artan konut kiraları protesto edildi.

Birçok örgütün çağrısıyla başkent Berlin'de düzenlenen gösteride binlerce kişi Alexander Meydanı'ndan Karl-Marx-Allee Caddesi ve Warschauer Caddesi üzerinden Kreuzberg semtine yürüdü.

"Birlikte, değişime ve kira çılgınlığına karşı" ve "Herkes için iyi konutlar" pankartları taşınan gösteride, artan konut kiralarını protesto eden sloganlar atıldı. Eyleme katılanlar Berlin eyalet yönetiminden konut politikasında değişime gitmesini ve dar gelirliler için konut sağlamasını talep etti.

Gösteriye yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını belirtti.

Yaklaşık 450 polisin görev yaptığı gösteride, Berlin eyalet yönetiminden, 3 binden fazla konuta sahip şirketlerden bu konutların satın alınarak kamulaştırılması talep edildi ve bu yönde imza toplandı.

Münih, Köln, Dresden, Göttingen ve Hannover kentlerinde de kira artışına karşı yapılan gösterilere yüzlerce kişi katıldı.

Berlin'de ve diğer büyük şehirlerde ev kiraları gittikçe artıyor. Başkentte, Türklerin de yaşadığı bazı semtlerde dar ve orta gelirli aileler kirada oturdukları dairelerden onarım gibi bazı gerekçelerle çıkartılmak isteniyor. Daireler onarıldıktan sonra yüksek bedelle kiralanıyor veya yüksek fiyatla satılıyor.

Berlin Yatırım Bankası (Investitionsbank) verilerine göre Berlin'de 100 bin konut eksiği bulunuyor.
Yeni yapılan konutların ihtiyacı karşılamadığı ifade edilirken, 2018’de, 2011'e göre konut kiralarında metrekare fiyatındaki artışın yaklaşık yüzde 65 olduğu kaydedildi.

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Almanya Berlin gösteri kira artışı

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