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  4. THY’den Kurban Bayramı ve ek sefer açıklaması! Yahya Üstün duyurdu

THY’den Kurban Bayramı ve ek sefer açıklaması! Yahya Üstün duyurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.06.2024 20:52
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9 günlük bayram tatili başladı. Tatili il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar havalimanlarına akın etti. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında yoğunluk oluşurken THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den, Kurban Bayramı ve ek sefer açıklaması geldi. Üstün, "Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir." dedi.

THY’den Kurban Bayramı ve ek sefer açıklaması! Yahya Üstün duyurdu

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tatile giden vatandaşlar hava yolunu tercih etti. Bayram boyunca çok sayıda yolcuyu taşıyacak olan Türk Hava Yolları'nın Basın Müşaviri Yahya Üstün'den ek sefer açıklaması geldi.

Üstün sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir.

Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir.

Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar.

Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz."

Express


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Kurban Bayramı thy
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