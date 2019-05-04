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Almanya’da koruyucu aile bilgilendirme semineri düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 13:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği‘nin düzenlediği koruyucu aile bilgilendirme semineri Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirildi.Alman Gençlik Daireleri’nce koruma altına alınan çocuklar için nasıl koruyucu aile olunabileceği ve koruyucu ailenin sorumlulukları hakkında bilgilerin verildiği seminerde, Aile ve Sosyal Politikalar Ateşesi Raci Mazı ve Ateşelik görevlileri dinleyenleri bilgilendirdi.Köln Konsolosluğunda gerçekleşen seminerde Raci Mazı, koruma altına alınan çocuklarla ilgili üç önemli kavramın söz konusu olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği‘nin düzenlediği koruyucu aile bilgilendirme semineri Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirildi.
Alman Gençlik Daireleri’nce koruma altına alınan çocuklar için nasıl koruyucu aile olunabileceği ve koruyucu ailenin sorumlulukları hakkında bilgilerin verildiği seminerde, Aile ve Sosyal Politikalar Ateşesi Raci Mazı ve Ateşelik görevlileri dinleyenleri bilgilendirdi.
Köln Konsolosluğunda gerçekleşen seminerde Raci Mazı, koruma altına alınan çocuklarla ilgili üç önemli kavramın söz konusu olduğunu söyledi. Burada yaşayan Türklerin bir çoğunun çocuklarla ilgili sorunlardan haberdar olmadığını söyleyen Mazı, “Buradaki yasalardan haberdar değil, gençlik dairelerinin yetkilerinden haberdar değil. Yaşantısını burada devam ettirirken çocuğa vuracağı bir tokatın, o çocuktan tamamen uzaklaşmaya gidecek bir sürecin başlangıcı olabileceğini ihtimal olarak düşünemiyorlar“ şeklinde konuştu.
Almanya’da her yıl 715 bin çocuk doğduğunu belirten Mazı, bu rakamın Türkiye’deki sayının yarısı kadar olduğunu söyledi. Mazı, “715 bin çocuğun 12 bin 650’si alkolik annelerden doğuyor. Burada her yıl 0-14 yaş arası 130’un üzerinde çocuk öldürülüyor“ şeklinde konuştu.
Seminerde sunum yapan Sabri Aydın, “Türkiye kökenli koruyucu aile sayısını arttırmayı planlıyoruz. Bugünkü toplantımız 25. toplantımız. 2016 yılında Düsseldorf Konsolosluğunda başlamıştık. Bu toplantımız sürekli devam edecek. Hedefimiz 10 yıl içerisinde bu açığı kapatmak. Bu alanda 430 koruyucu aile adayı kazandık“ dedi.
Türkiye Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Bülent Sakarya, “Bizim burada devlet politikası olarak görüşümüz, özellikle Türk çocukları için Türk ve Müslüman aile bulma konusudur“ ifadelerini kullandı.
Seminerde, koruyucu aile hizmetinin amaçları, ailenin hangi çocuklara bakabileceği, kimlerin koruyucu aile olabileceği, koruyucu aile modelleri, koruyucu aile ve çocuğa sağlanan olanaklar ve koruyucu ailenin hangi durumlarda sonlandırılacağı konularında bilgilendirme yapıldı.
Koruyucu aile konusuna ilgili olan ailelere programın bitiminden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği‘nin hazırladığı dosyalar dağıtıldı.

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