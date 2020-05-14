Almanya'da ordu ile aşırı sağ bağlantısını soruşturan polisler özel kuvvetler askerinin evinde patlayıcı ve silah buldu

Almanya'da ordu ile aşırı sağ gruplar arasındaki bağlantıları soruşturan polis, özel kuvvetler mensubu bir askerin evinde bulunan silah ve patlayıcılara el koydu.

Almanya'da Özel Kuvvetler (Kommando Spezialkräfte - KSK) mensubu 45 yaşındaki Başçavuş hakkında 2017 yılından bu yana soruşturma yürütülüyordu.

Silahlar, askerin Saksony eyaletine bağlı Nordschasen'deki evinde gizli bölmelerde bulundu.

Çarşamba günü gözaltına alınan asker, 'silah kullanım kurallarını ihlal' şüphesiyle 2017 yılından bu yana soruşturma altındaydı.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cephanelik, patlayıcılar ve silahlar güvenli bir yere kondu. Söz konusu asker gözaltına alındı ve yetkililer tarafından sorgulanıyor" dendi.

Almanya askeri istihbaratı (MAD) Ocak ayındaki açıklamasında geçen sene ordu içinde, aşırı sağ bağlantılı olduğundan şüphelenilen 592 vaka bulunduğunu söylemişti.

Yetkililer Mart ayında da aşırı sağla bağlantılı 27 kişi tespit ettiklerini belirtti. KSK, Alman ordusu içinde 'en gizemli' birim olarak biliniyor ve bazıları tarafından 'bir sorun olarak' görülüyor.