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Almanya'da ordu ile aşırı sağ bağlantısını soruşturan polisler özel kuvvetler askerinin evinde patlayıcı ve silah buldu

14.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Almanya'da ordu ile aşırı sağ gruplar arasındaki bağlantıları soruşturan polis, özel kuvvetler mensubu bir askerin evinde bulunan silah ve patlayıcılara el koydu.

Almanya'da ordu ile aşırı sağ bağlantısını soruşturan polisler özel kuvvetler askerinin evinde patlayıcı ve silah buldu

Almanya'da ordu ile aşırı sağ gruplar arasındaki bağlantıları soruşturan polis, özel kuvvetler mensubu bir askerin evinde bulunan silah ve patlayıcılara el koydu.

Almanya'da Özel Kuvvetler (Kommando Spezialkräfte - KSK) mensubu 45 yaşındaki Başçavuş hakkında 2017 yılından bu yana soruşturma yürütülüyordu.

Silahlar, askerin Saksony eyaletine bağlı Nordschasen'deki evinde gizli bölmelerde bulundu.

Çarşamba günü gözaltına alınan asker, 'silah kullanım kurallarını ihlal' şüphesiyle 2017 yılından bu yana soruşturma altındaydı.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cephanelik, patlayıcılar ve silahlar güvenli bir yere kondu. Söz konusu asker gözaltına alındı ve yetkililer tarafından sorgulanıyor" dendi.

Almanya askeri istihbaratı (MAD) Ocak ayındaki açıklamasında geçen sene ordu içinde, aşırı sağ bağlantılı olduğundan şüphelenilen 592 vaka bulunduğunu söylemişti.

Yetkililer Mart ayında da aşırı sağla bağlantılı 27 kişi tespit ettiklerini belirtti. KSK, Alman ordusu içinde 'en gizemli' birim olarak biliniyor ve bazıları tarafından 'bir sorun olarak' görülüyor.

KSK'da görevli yaklaşık 1000 asker ülke dışında rehineleri kurtarmak gibi kriz durumları için eğitildi. KCK'ya bağlı 20 asker soruşturma geçirdi. Der Spiegel internet sitesi dokuzu hakkında yasal işlem başlatıldığını yazdı.

2017'de kışlalarda Nazi dönemini anan semboller bulunmuştu.

Kışlada Nazi sembolleri

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer aşırı sağ gruplarla ilgili soruşturmaların derinleştirileceği vaadinde bulundu ve silahlı kuvvetlerde 'radikallere' yer olmadığını söyledi.

Alman ordusunun aşırı sağ gruplarla bağlantılı olduğu meselesi ilk 2017'de gündeme gelmişti.

İki kışlada Nazi dönemini anan sembollerin bulunması üzerine tüm kışlaların denetlenmesi talimatı verildi. Aşı sağ bağlantısı olduğundan şüphelenilenlerin Almanya'nın ana muhalefet partisi AfD'yi destekledikleri düşünülüyor.

Soruşturma geçirenler arasında Suriyeli göçmen kılığına giren asker Franco A da var.

Franco A. 'Suriyeli kılığında aşırı sağcı saldırı düzenleme planları yapma' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

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