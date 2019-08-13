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Almanya’da yardımsever Türklere ’Eyalet Liyakat Nişanı’ verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Almanya’da aralarında 2 Türk vatandaşın da bulunduğu 50 kişiye mahkumlara yönelik çalışmalarından dolayı ’Eyalet Liyakat Nişanı’ verildi.Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki cezaevlerinde bulunan mahkumlara yönelik fahri çalışmalar yürüten yardımseverler, düzenlenen bir törenle ödüllendirildi.

Almanya’da yardımsever Türklere ’Eyalet Liyakat Nişanı’ verildi

Almanya’da aralarında 2 Türk vatandaşın da bulunduğu 50 kişiye mahkumlara yönelik çalışmalarından dolayı ’Eyalet Liyakat Nişanı’ verildi.
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki cezaevlerinde bulunan mahkumlara yönelik fahri çalışmalar yürüten yardımseverler, düzenlenen bir törenle ödüllendirildi. Eyalet başkenti Mainz’da yapılan törende Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer ve Eyaletin Adalet Bakanı Herbert Mertin eyalet genelindeki cezaevlerinde en az 12 yıldır çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 50 kişiye Eyalet Liyakat Nişanı takdim etti.
Koblenz kentinde yaşayan Oğuzhan Oğuz ve Wittlich’te yaşayan Sıddık Şimşek de Eyalet Liyakat Nişanına layık görülenler arasında yer aldı.
Ödül alan Oğuzhan Oğuz, 15 yıldır Koblenz Cezaevi’nde tutuklu bulunan göçmenlere Almanca dersleri veriyor. Yaklaşık 25 yıldır cezaevlerinde görev yapan Sıddık Şimşek ise Wittlich Cezaevi’nde bulunan yabancı kökenli mahkumlara yardım eli uzattığı için ödüle layık görülenler arasında yer aldı.

Almanya’da yardımsever Türklere ’Eyalet Liyakat Nişanı’ verildi

Almanya’da yardımsever Türklere ’Eyalet Liyakat Nişanı’ verildi

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