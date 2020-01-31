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Almanya’da yeni tip koronavirüs vakası 5’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 04:06 | Son Güncelleme

Çin’in Vuhan bölgesinde bulunan 100'e yakın Alman vatandaşı ülkeye getirilecek

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kişinin, daha önce virüsün tespit edildiği 4 kişiyle birlikte Starnberg bölgesindeki şirkette çalıştığı ve Traunstein bölgesinde ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Virüsün bulaştığı kişilerle temasta olduğu tespit edilen ve aynı şirkette çalışan 110 kişinin muayenelerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, evlerinden çıkmayan bu kişilerin sağlık durumları hakkında sürekli yetkili daireye bilgi verdiği ifade edildi.

Bavyera Sağlık Bakanlığı daha önce 1'i kadın 4 kişide koronavirüsün tespit edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’de yayınlanan “Maybritt Illner” adlı programa katılarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etmesini değerlendirdi.

Acil durum ilan etmenin, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi ve bu konuda koordinasyon sağlanması açısından önemli olduğunu belirten Spahn, bununla ayrıca Çin’in çevresindeki veya Afrika’daki ülkelerin dikkatlerini daha fazla arttırmaları yönünde bir sinyal verildiğini belirtti.

Spahn, Almanya’daki kurumların koronavirüs konusunda tetikte olduğunu ve şimdiye kadar makul davrandıklarını kaydetti.

- Alman vatandaşları Çin'den getirilecek

Spahn, Çin’in Vuhan bölgesinde bulunan 90 ila 100 arasındaki Alman vatandaşını hızlı bir şekilde ülkeye getirmek istediklerini de belirterek, bu konuda Çin'deki yetkilerle görüşmeler yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sonuç almaya çalıştığını söyledi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Alman vatandaşlarının Çin'den uçakla Frankfurt Havalimanı'na getirileceği, daha sonra Rheinland-Pfalz eyaletindeki Germersheim Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan eğitim merkezine götürülmelerinin öngörüldüğü ve burada yaklaşık 2 hafta karantinaya alınacakları aktarıldı.

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Almanya Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Bavyera Vaka yeni tip koronavirüs

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