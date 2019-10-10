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Almanya'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Bu korkakça yapılan saldırıyı kınamak yetmez. Devletin, Yahudi yaşamından sorumlu olduğu açıktır" - "Kim şimdi hala aşırı sağcılığa ve ırkçı nefrete bir kıvılcım anlayış gösterirse, kim nefreti körüklerse, kim başka düşüncede ve farklı dinden olanlara yönelik şiddeti haklı gösterirse suç ortağı olur" - Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici: - "Saldırı bir camiye de yapılabilirdi. Toplumun, antisemitizme ve İslam karşıtlığına duyarlı olması lazım. Bu konuda sadece konuşmak yeterli değil, daha ciddi tedbirler alınması gerekir"

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin, "Bu korkakça yapılan saldırıyı kınamak yetmez. Devletin, Yahudi yaşamından sorumlu olduğu açıktır." dedi.

Steimeier, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff ile dün 27 yaşındaki Alman saldırganın saldırı yapmak için içeriye girmeye çalıştığı sinagogu ziyaret ederek, Yahudi cemaatinin yetkililerinden bilgi aldı ve sinagogun kapısına çiçek bıraktı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Steinmeier, içi dolu bir sinagoga saldırı yapılmak istenmesinin dehşet verici olduğunu belirterek, "Bu korkakça yapılan saldırıyı kınamak yetmez. Devletin, Yahudi yaşamından sorumlu olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Steinmeier, toplumun da Almanya'daki Yahudilerle dayanışma göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu dayanışmayı sadece bugün göstermemeliyiz." dedi.

Aşırı sağcılığa karşı uyaran Steinmeier, "Kim şimdi hala aşırı sağcılığa ve ırkçı nefrete bir kıvılcım anlayış gösterirse, kim nefreti körüklerse, kim başka düşüncede ve farklı dinden olanlara yönelik şiddeti haklı gösterirse suç ortağı olur." değerlendirmesinde bulundu.

- Müslüman derneklerin temsilcileri de sinagogu ziyaret etti

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal ve Berlin İslam Federasyonu (IF) Başkanı Murat Gül de Halle'deki sinagogu ziyaret ederek, Yahudi Cemaati Başkanı Max Privorozki'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kesici, Yahudi ve Müslüman düşmanı olan saldırganın saldırıyı önceden planladığına işaret ederek, "Saldırı, bir camiye de yapılabilirdi. Toplumun, antisemitizme ve İslam karşıtlığına duyarlı olması lazım. Bu konuda sadece konuşmak yeterli değil, daha ciddi tedbirler alınması gerekir." diye konuştu.

Kesici, buradaki Yahudi cemaatiyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, ırkçılığa karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

- Halle'deki ırkçı saldırı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bir sinagog ve dönerci önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayın, "Yahudi düşmanı bir saldırı" olduğunu varsaydıklarını bildirmişti.

27 yaşındaki Alman vatandaşı Stephan Balliet adlı saldırgan, saldırısını kaskındaki kamerasıyla kaydetmiş, kendisi de saldırının ardından yaralı olarak ele geçirilmişti.

Sinagogu hedef alan saldırgan, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur (Kefaret günü) sırasında yaklaşık 80 kişinin bulunduğu sinagoga girmek istemiş ancak bunu başaramamıştı.

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