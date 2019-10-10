Almanya'daki silahlı saldırı

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin, "Bu korkakça yapılan saldırıyı kınamak yetmez. Devletin, Yahudi yaşamından sorumlu olduğu açıktır." dedi.

Steimeier, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff ile dün 27 yaşındaki Alman saldırganın saldırı yapmak için içeriye girmeye çalıştığı sinagogu ziyaret ederek, Yahudi cemaatinin yetkililerinden bilgi aldı ve sinagogun kapısına çiçek bıraktı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Steinmeier, içi dolu bir sinagoga saldırı yapılmak istenmesinin dehşet verici olduğunu belirterek, "Bu korkakça yapılan saldırıyı kınamak yetmez. Devletin, Yahudi yaşamından sorumlu olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Steinmeier, toplumun da Almanya'daki Yahudilerle dayanışma göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu dayanışmayı sadece bugün göstermemeliyiz." dedi.

Aşırı sağcılığa karşı uyaran Steinmeier, "Kim şimdi hala aşırı sağcılığa ve ırkçı nefrete bir kıvılcım anlayış gösterirse, kim nefreti körüklerse, kim başka düşüncede ve farklı dinden olanlara yönelik şiddeti haklı gösterirse suç ortağı olur." değerlendirmesinde bulundu.