Almanya'dan aday olarak Bursa'da muhtar seçilen Ayşe Gülhan, mazbatasını aldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde oturan ve çocukluğunu geçirdiği Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olarak seçimi kazanan Ayşe Gülhan, mazbatasını aldı.

Almanya'nın Stuttgart şehrinde ailesiyle birlikte oturan Ayşe Gülhan, 9 ay önce çocukluğunun geçtiği Bursa’nın İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olmaya karar verdi. Alman vatandaşlığından çıkarak ikametgahını Bilal Mahallesi'ne aldıran Gülhan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu. İki ay önce Türkiye'ye gelen Ayşe Gülhan, seçim çalışmalarına başladı. 4 adayın yarıştığı yerel seçimlerde Gülhan, en yakın rakibi ve aynı zamanda öz ağabeyi olan Şaban Aker'i geçerek muhtar seçildi. 2 çocuk annesi olan Ayşe Gülhan, bugün düzenlenen törenle mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Erdinç Bilen'den alarak görevine başladı.

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