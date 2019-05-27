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Almanya’dan bankalara konjonktürel sermaye tamponu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ülkedeki bankalar için yüzde 0,25’lik konjonktürel sermaye tamponu getirilmesini önerdi

BERLİN (AA) - Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), ekonominin yavaşladığı dönemlerde büyümeyi desteklemek için Almanya’da bankalar için yüzde 0,25’lik konjonktürel (döngüsel) sermaye tampunu getirilmesini önerdi.

BaFin tarafından yapılan açıklamada, ekonomik bir düşüş durumunda bankaların reel ekonomiye kredi vermelerini devam ettirmesine yönelik olarak, bankalar için yüzde 0,25’lik konjonktürel (döngüsel) sermaye tampunu getirilmesinin önerildiği belirtildi.

Söz konusu sermaye tamponunun 2019 Temmuz ayından itibaren geçerli olacağı ve bankalara uygulamak için 12 süre verildiği açıklamada yer verildi.

BaFin’e göre, bu konjonktürel sermaye tamponu ile ekonomik kriz durumunda reel ekonomiye kredi ile desteklemek için bankaların elinde yaklaşık 6 milyar avro olacak.

Ekonominin yavaşladığı ve kredi hacimlerinin düştüğü dönemlerde bankaların ilave sermaye yükümlülüklerinin azaltılarak bir rahatlama sağlanması ve bankaların ekonomik büyümeyi tekrar destekler hale gelmesinin öngörüldüğü söz konusu ilave sermaye yükümlülüğü Basel III düzenlemelerine göre yüzde 0-2,5 arasında belirlenebiliyor.

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Almanya BaFin konjonktürel sermaye tamponu

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