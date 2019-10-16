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Almanya'dan estetik cerrahi reklamlarına yasal frenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:32 | Son Güncelleme

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: - "Estetik plastik cerrahi operasyonlarının gençler arasında reklamlarla teşvik edilmesi yanlış mesaj niteliğinde" - "Yasaklama konusunda kanun teklifi birkaç gün içinde Alman parlamentosuna sunulacak"

BERLİN (AA) - Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede gençleri hedef alan estetik plastik cerrahi reklamlarının yasaklanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Spahn, yaptığı açıklamada, estetik plastik cerrahi operasyonlarının gençler arasında reklamlarla teşvik edilmesinin yanlış bir mesaj niteliğinde olduğunu belirtti.

Spahn, yasaklama konusunda kanun teklifinin birkaç gün içinde Alman parlamentosuna sunulacağını bildirerek, “Toplumumuzun gençlere vermesi gereken mesaj ‘Olduğun halinle güzelsin’ olmalı.” diye konuştu.

Estetik plastik cerrahi prosedürlere yönelik reklamların gençlere farklı ve yanlış mesajlar verdiğine dikkati çeken Spahn, bu reklamların ameliyat yoluyla görünüşlerini değiştirmek için gençlerin baskı altına alındığını kaydetti.

Estetik plastik cerrahi reklamlarını hedef alan yeni yasanın, sosyal medya dahil olmak üzere 18 yaşın altındaki herkese yönelik tanıtım materyallerini kapsıyor.

Alman Estetik Cerrahi Derneği'nin de söz konusu reklam yasağını desteklediği belirtiliyor

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn estetik plastik cerrahi reklam yasak

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