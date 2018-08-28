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Almanya'nın Chemnitz kentindeki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Aşırı sağcılık sadece başka kökenden olanlar için değil, toplumun birlikteliği için de tehdit oluşturuyor"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, aşırı sağın sadece başka kökenden olanlar için değil, toplumun birlikteliği için de tehdit oluşturduğunu belirtti.

Maas, Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesinin ardından pazar günü aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere saldırmasıyla ilgili başkent Berlin'de açıklama yaptı.

Demokratik değerlerin korunması gerektiğini dile getiren Maas, "Aşırı sağcılık sadece başka kökenden olanlar için değil, toplumun birlikteliği için de tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Maas, insan onurunun, demokrasinin ve özgürlüğün korunması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Aşırı sağcılar, pazar günü düzenledikleri yürüyüşte göçmen ve mültecilere saldırmıştı.

Saksonya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam da aşırı sağcı “Pro Chemnitz” adlı oluşumun gösteri düzenlediği, Sol Partinin de karşıt gösteri yaptığı belirtildi.

Gösteriler sırasında olaylar çıktığı ve karşılıklı şişelerin atıldığı ifade edilen açıklamada, 2’si polis 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Pro Chemnitz gösterisine çeşitli eyaletlerden yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı bildirilen açıklamada, 10 kişi hakkında “Hitler selamı” verdiklerinden dolayı soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve değişik milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada 35 yaşında bir Alman öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine pazar günü aşırı sağcılar sokağa çıkarak göçmen ve mültecilere saldırmıştı.

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Almanya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas aşırı sağcılar Chemnitz

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