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Almanya'nın kamu borcu azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Ülkenin genel kamu borcu 2018'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 geriledi

BERLİN (AA) - Almanya'nın genel kamu borcu, vergi gelirlerinin artmasının etkisiyle 2018'in son çeyreğinde 2017’nin aynı dönemine göre 53 milyar avro azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın, 2018’in son çeyreğinde federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara, genel kamu borcu 1 trilyon 914 milyar avro oldu.

Söz konusu borç, 2017’nin aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 (53 milyar avro) azalış kaydetti. Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre kamu borcu yüzde 0,7 (14,4 milyar avro) azaldı.

Almanya’da genel kamu borcu, geçen yılın son çeyreğinde 2017’nin aynı çeyreğine göre tüm idari kademelerde azalış kaydetti. Söz konusu dönemde federal kamu borcu yüzde 2,3 azalarak 1 trilyon 213 milyar avroya düştü. Eyaletlerin borcu yüzde 2,7 gerileyerek 570 milyar avroya, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 5,6 azalarak 129 milyar 718 milyon avroya indi.

Almanya finansal olarak güçlü olmasına rağmen, toplam borç seviyesi Avro Bölgesi ülkelerinin üst sınır olarak uygulamakla yükümlü olduğu (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 60'ı) seviyenin üzerinde olması dikkati çekiyordu.

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), 2002’den beri ilk defa geçen yıl yüksek vergi gelirleri ve düşük faiz oranlarından dolayı Almanya'nın toplam borcunun GSYH'ya oranının yüzde 60’ın altına inmesini bekliyordu.

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Almanya Kamu borcu

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