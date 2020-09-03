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Almanya'nın Solingen kentinde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

03.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Almanya polisi, Solingen kentinde bir apartman dairesinde beş çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Çocukların ölüm nedeni veya herhangi bir şüpheli olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Almanya'nın Solingen kentinde beş çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya polisi, Solingen kentinde bir apartman dairesinde beş çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Çocukların ölüm nedeni veya herhangi bir şüpheli olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Perşembe günü Hasseldelle bölgesindeki apartmana acil durum ekiplerinin çağrıldığı bildirildi.

Polisin ilerleyen saatlerde olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.

Tabloid Bild gazetesinin sitesinde yer verilen ve henüz doğrulanmamış bilgiye göre, çocukların yaşları bir ila sekiz arasında değişiyor. Altıncı çocuğun ise hayatta olduğu belirtiliyor.

WDR televizyonu, polisin olayı ceza hukuku kapsamında değerlendirdiğini bildirdi.

Çocukların ebeveynleri konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Ancak annelerinin olaydan canlı kurtulduğu belirtildi.

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