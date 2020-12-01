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Almanya'nın Trier şehrinde bir araç yayaların arasına girdi: En az iki kişi hayatını kaybetti

01.12.2020 17:18 | Son Güncelleme:
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Almanya'nın Trier şehrinde bir araç yayaların arasına girdi: En az iki kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın batısındaki Trier şehrinde bir otomobil, yayaların arasında girdi. Aracın çarpması sonucunda en az iki kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Almanya'nın batısındaki Trier şehrinde bir otomobil, yayaların arasında girdi. Polis, olayda en az iki kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de yaralandığını açıkladı.

Trier polisinin Twitter'da yaptığı açıklamada, bir kişinin tutuklandığı ve yayalara çarpan aracın da kontrol altına alındığını duyurdu.

https://twitter.com/PolizeiTrier/status/1333766756054298627

Polis halka şehir merkezinden uzakta durması yönünde de uyarıda bulundu.

Yerel gazetelerden Trierischer Volksfreund, bir görgü tanığının ifadelerine dayandırdığı haberinde, koyu gri renkte bir aracın yayaların arasına daldığını yazdı.

Gazete, helikopterlerle bölgenin güvenlik kordonuna alındığını da aktardı.

Alman medyası bunun bir saldırı olabileceğini iddia etti ancak iddia resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Kısa süre içerisinde olay yerine giden Trier Belediye Başkanı'nın da basın açıklaması yapması bekleniyor.

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