Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera nerede, nasıl kullanılır?

Aloe veranın faydaları nedeniyle antik Mısır’da ölümsüzlük bitkisi olarak adlandırılmıştır. Kızılderililer ise cennetin sihirli değneği derler. Mucizevi aleo veranın içerdiği yararlı maddeler o kadar çok olduğu için günümüzde ilaç yapımı dışında jeller ve kremler ve aloe vera suları satılmaktadır. Vücudumuzda saçlarımızdan ayaklarımıza kadar sayısız faydaları vardır aloe veranın. Makalemizde başlıca aloe veranın faydaları ile birlikte aloe veranın içeriği, aloe vera suyu hazırlanışı, aloe vera maskesi yapılışı konuları üzerinde durduk. ALOE VERA Afrika kökenli olan aloe vera, zambakgiller ailesinden kaktüse benzer bir bitkidir. Sıcağı seven aloe vera, ülkemizde Günaydoğu Bölgesi’nde yetiştirilmektedir. Tıbbi amaçlarla kullanılan aloe vera için Tıbbi sarısabır da denilir. Çok zengin içeriği ile aloe vera, jel ve kabuk bölümü olmak üzere birçok amaçla kullanılmaktadır. Özellikle yanıklar için kullanılan aloe vera jeli ile birlikte hem yüzeysel hem de sindirim yolu ile tüketimi mevcuttur. ALOE VERANIN İÇERİĞİ

Aloe Vera'nın içinde birbirinden fazla yararlı madde bulunur. Bunlar: Aloe Vera, A, C, E, B1, B2, B3, B6, folik asit ve kolin vitaminlerini içerir. Ayrıca, Aloe Vera özünde B12 vitamini vardır ki bu, diyetleri dolayısıyla B12 kaynakları sınırlı olan özellikle vejeteryan ve veganlar için önemlidir. Minerallere gelince, Aloe Vera kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez, potasyum, sodyum ve bakır içerir. Bu vitamin ve mineraller birleştiğinde metabolizmanın sağlıklı çalışmasını sağlar. Aloe Vera, amilaz ve lipaz gibi önemli enzimleri içerir. Bu enzimler, yağ ve şeker moleküllerini parçalayarak sindirime yardımcı olurlar. Aloe Vera'daki salisilik asit, iltihaplanma ile mücadeleye yardımcı olur. Üstelik, Aloe Vera, insan vücudu için gerekli olan 20'den fazla önemli aminoasitler yönünden oldukça zengindir. ALOE VERANIN FAYDALARI Aloe veranın yukarıda ifade ettiğimiz içeriği nedeniyle sağlık açısında birçok faydası vardır. Yüzeysel olarak kullanıldığı zaman yanıklar, yaralar ve akneler gibi cilt problemlerine iyi gelen aloe vera, yenilmesi, içilmesi şeklinde ise sindirim, boşaltım ve sinir sistemine birçok faydası vardır. Aloe veranın başlıca faydaları şunlardır;

1- ALOE VERANIN CİLDE FAYDASI Aloe veranın en çok kullanım alanı şüphesiz cilt üzerinedir. Kan dolaşımını artırması ve iyileşme sürecini hızlandırma nedeniyle yaralar ve yanıklar için alo vera jeli kullanılır. UV ışınlarından doğal bir koruma sağlayan aloe verayı, güneşe çıkmadan önce sürmeniz yeterli olacaktır. 2- KABIZLIĞI GİDERİR Vücudu arındırmak ve bağırsakları temizlemek için önerilen aloe vera, kabızlığı giderir. Fakat fazla kullanımı ile bu özelliğini kaybedebilir. 3- AĞIZ BAKIMI SAĞLAR Ağız içi iltihapları olarak sayabileceğimiz dişeti iltihabı, stomatit gibi sorunlar için aloe veranın posasını kullanabilirsiniz. Aloe verayı ezip ağzınızdaki yaraya sürmeniz ile etkisini gösterir. 4- BAĞIRSAK SORUNLARINI GİDERİR Kahvaltıdan önce içeceğiniz aloe veralı karışım ile bağırsak rahatsızlığınızı giderebilirsiniz. Bunun için şu dört malzemeyi karıştırıp içmeniz gerekir: bal, portakal suyu, aloe vera, su. 5- AKNELER İÇİN ALOE VERA İltihap sökücü olan aloe vera, akne düşmanıdır. Aloe vera içeren bir sabunun sabah - akşam kullanmak şartıyla aklen oluşumu önüne geçebilirsiniz. Aynı zamanda sivilcelerinize iyi gelir, yağ miktarını dengeler. Aloe vera jelini ise sivilcelerinizin şişliğini azaltmak, cildi yumuşatmak ve cildin kendini yenilenmesi için kullanabilirsiniz.

6- SELÜLİTE KARŞI ALOE VERA Aloe veranın dermatolojik olarak en büyük faydası, selülitleri azaltmasıdır. Düzenli olarak yapılan spor, dengeli beslenme ile birlikte kullanılan aloe vera, selülit oluşumu önüne geçer. 7- SAÇ BAKIMI YAPAR Aloe vera, UV ışınlarından kafa derisini koruduğu gibi saçı günlük gelecek etkilerden korur ve daha parlak, canlı bir görünüme kavuşturur. Bunun dışında saçı aloe vera ile yıkamakla saçınızda kepek sorunu çözülmüş olur. Anestetik özellikleri nedeniyle aloe vera ile yıkanan saç sonrasında stres azaltıcı etkisini görebilirsiniz. 8- ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR Aloe vera ile hazırlanmış anlatacağımız bu kürü diyet listenize ekleyebilirsiniz. Aloe vera, detoks etkisi gösterir. Bunun için aşağıdaki kürü, sabahları aç karnına tüketmeniz kilo vermenize yardımcı olacaktır. Kür için; bir orta boy aloe vera yaprağı, bir çorba kaşığı bal ve bir limonun suyu. Malzemeler karıştırılıp süzülür. Elde edilen suyu sabahları aç karnınıza içiniz. ALOE VERANIN DİĞER FAYDALARI Beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik eder.

Sindirim sistemini kuvvetlendirir. Mide rahatsızlıklarını azaltır. Mide yanması ve hazımsızlık sorunları giderir. Cildi onarır, nemlendirir ve yıpranmış hücreleri yeniler. Kuru ciltlerde görülen dökülme ve kızarıklık için aloe vera yağı, aloe vera sabunu kullanımı iyi gelir. Aloe veranın içeriği, yanıklar, deri iltihapları ve güneş yanıkları tedavisinde etkilidir. Diş etleri sağlığını korur ve iyileştirir. Kolon kanseri riskini azaltır. Bağırsak mantarlarını giderir. Böbrekleri hastalıklardan korur, idrar yolu rahatsızlıklarını önler. Aloe vera, vücuttaki enzimleri depolama özelliğine sahiptir. Enfeksiyon oluşumunu engeller. Metabolizmayı hızlandırır. Kana oksijen aşılayan aloe vera bitkisinin iltihap problemlerinde de tedavi edici yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Cildin yaşlanmasını önler. İçerdiği antioksidanlar ile aloe vera, tümör oluşumunu önleyebilir. Kolesterol seviyesini dengede tutar. Kanın akışkanlığı artırması nedeniyle damar tıkanıklığını önler ve kalp damar sağlığına faydalıdır.

Aloe vera jelinin ve sabununun kullanımı ile ufak cilt alerjileri tedavi edilir. Aloe vera, rahatlatıcı özelliği ile depresyon ve ruhi bozukluklara neden olan sorunların giderilmesinde yardımcı olur. Aloe vera bitkisi radyasyon etkilerini azaltabilir. Aloe veranın mikrop öldürücü özelliği vardır. Vücuda mineral ve vitamin depolar. Iltihap önleyici etkisi nedeniyle artrit acısını azaltır. Diyabete iyi geldiği gözlemlenmiştir. Böcek sokmalarına karşı aloe vera jeli faydalıdır. Aloe vera kremi sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir. Aloe vera bitkisi kaynatılarak içildiğinde astım hastalığının etkisini azaltır. Aloe vera suyu, göz iltihaplarını hafifletir. Aloe vera jeli veya aloe vera kremi donmadan kaynaklanan doku hasarlarına faydalıdır. Elma ile alındığında aloe vera suyu müshil görevi görür. EVDE ALOE VERA JELİ NASIL HAZIRLANIR? Aloe vera jeli hazırlamak için gerekli malzemeler; kesme tahtası

Keskin bir fileto bıçağı

Bir Aloe vera bitkisi

Temiz bir tabak

Temiz pamuklu bir havlu

Steril (temiz) bir cam kavanoz

Taze limon suyu

Bir mutfak robotu (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI Aloe vera jeli hazırlamak için ilk olarak ortam temizliği ve ellerin temizliğinin yapılması önemlidir. Böylece bakteri oluşumunun önüne geçilmiş olunur. Aloe vera bitkisinden kalın, olgun ve koyu yeşil olan yaprağından bir tanesini seçin. Genellikle besin açısından en zengin yapraklar, en eski, en dıştaki ve kalın yapraklardır. Yaprakları, kesme tahtası üzerine yatırarak tabana yakın kısmından kesin. Yaprağı yıkayıp kuruladıktan sonra 45 derecelik açıyla 15 dakika bir kap içine yerleştirin. Bu şekilde acı aloe vera suyunun akmasını sağlamış olacağız. Bu su, laksatif etkiye sahip olup güçlü bir müshildir. Sonrasında her iki yandaki dikenli kenarlar incecik kesin ve üst yaprağı çok ince ve dikkati bir şekilde keserek çıkarın. Ortasındaki jeli, bir kaşık yardımıyla bir kavanoz içine ekleyin. Üzerine biraz limon suyu koyduğunuz bu jeli mutfak robotu ile karıştırın. Hazırlanan bu jeli buzdolabında saklayın. KULLANIMI: Uygulamak istediğiniz bölgeye günde 3 kere 30 ml olacak şekilde sürünüz. Yara tamamen iyileşene kadar bunu tekrarlayın.