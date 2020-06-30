Aloe veranın faydaları saymakla bitmiyor! Bu detayları ilk kez göreceksiniz! Radyasyon hasarı...

Hem sağlık hem de güzellik için doğal çözümler arayanların ilk tercihi aloe vera olur. Sayısız faydası olan aloe vera birçok vitamin ve mineral içerir. İsterseniz aloe vera bitkisinin faydalarına ve nasıl kullanacağımıza bir bakalım. Bakın bu mucizevi bitki nelere iyi geliyor…
Aloe vera, antioksidan ve antimikrobiyel özellik taşıdığı için pek çok sağlık probleminin tedavisinde ve güzellik bakımında kullanılır.
Cildinizi yatıştırır ve sakinleştirir
Aloe veranın antimikrobiyel ve antioksidan özelliği vardır. Kaşıntı ve iltihaplanmaya karşı savaşır. Sedef, dermatit, sivilce, oral mukozit, cerrahi yaralar ve diğer cilt rahatsızlıkları için etkili olduğu biliniyor.
Deri üzerindeki yaralar için etkilidir
Özellikle derideki radyasyon hasarlarına karşı aloe vera jeli koruyucu bir etkiye sahip. Yara ve yanık tedavisinde aloe vera kullanıldığı zaman daha hızlı iyileşme söz konusu olur. Yalnız açık yara üzerine uygulamamak gerekir.
Uçuk tedavisi için kullanılır
Aloe vera jeli günde birkaç defa uygulandığında uçuk tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırır.
Saçları besler ve parlatır
Vitamin ve mineral içerdiği için saçları besleyerek daha güçlü ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Saçı ölü hücrelerden arındırarak, cilt dokusunun yenilenmesine yardım eder.
Cildi nemlendirir
Aloe vera cilt için doğal bir nemlendirici görevi görür. Cildi canlandırır, korur, besler ve esneklik kazandırır. Bunun yanında cildin derinlerine nüfuz eder ve PH dengesini sağlar. Ayrıca kırışıklıkları önler.
Kabızlık sorunlarının önüne geçer
Aloe vera içerik olarak kabızlığa engel olur. Özellikle aloe vera suyu kabızlık tedavisinde etkin rol oynar.
Sindirime yardım eder
Anti-enflamatuar ve laksatif bileşenleri sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Mantar oluşumunu azaltır. Sindirime faydalı olan bakterileri harekete geçirir ve böylece bağırsak işlevlerini düzene sokar.
Bağışıklık sistemini destekler
Aloe vera doğal bir çinko kaynağıdır. Böylelikle vücut direncini artırır ve hastalıkları vücuttan uzak tutar. Bağışıklık sisteminizin ve ruh halinizin sağlıklı ve dengeli olabilmesi için oldukça gerekli.
İltihap tedavisinde ekili olur
Aloe vera içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Özellikle içerdiği A vitamini nörolojik fonksiyonlar, göz ve cilt sağlığı için çok önemli. C vitamini doğum öncesi sorunlar, kalp ve damar hastalıkları, göz hastalıkları ve ciltte oluşan kırışıklıklar üzerinde etkili. E vitamini serbest radikal hasarını azaltır ve vücuttaki iltihaplarla savaşır. Ayrıca yaşlanma karşıtı bir antioksidan olarak görev yapar.
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