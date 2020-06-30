Aloe veranın faydaları saymakla bitmiyor! Bu detayları ilk kez göreceksiniz! Radyasyon hasarı...

Hem sağlık hem de güzellik için doğal çözümler arayanların ilk tercihi aloe vera olur. Sayısız faydası olan aloe vera birçok vitamin ve mineral içerir. İsterseniz aloe vera bitkisinin faydalarına ve nasıl kullanacağımıza bir bakalım. Bakın bu mucizevi bitki nelere iyi geliyor…

ALOE VERA NELERE İYİ GELİR?

Aloe vera, antioksidan ve antimikrobiyel özellik taşıdığı için pek çok sağlık probleminin tedavisinde ve güzellik bakımında kullanılır.

Cildinizi yatıştırır ve sakinleştirir

Aloe veranın antimikrobiyel ve antioksidan özelliği vardır. Kaşıntı ve iltihaplanmaya karşı savaşır. Sedef, dermatit, sivilce, oral mukozit, cerrahi yaralar ve diğer cilt rahatsızlıkları için etkili olduğu biliniyor.

Deri üzerindeki yaralar için etkilidir

Özellikle derideki radyasyon hasarlarına karşı aloe vera jeli koruyucu bir etkiye sahip. Yara ve yanık tedavisinde aloe vera kullanıldığı zaman daha hızlı iyileşme söz konusu olur. Yalnız açık yara üzerine uygulamamak gerekir.

Uçuk tedavisi için kullanılır

Aloe vera jeli günde birkaç defa uygulandığında uçuk tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırır.