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Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar evli mi, nereli? Teşekkür ederken duygulandı

05.06.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar görevi Dönmez'den devraldı. Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı; ailesine çocuklarına teşekkür ederken duygulandı. Peki, Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hakkında bilgiler...

Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar evli mi, nereli? Teşekkür ederken duygulandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 5 Haziran 2023 Pazartesi günü internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Alparslan Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi...

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Alparslan Bayraktar, 1975 yılında Hatay'da dünyaya geldi.

Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN BULUNDUĞU GÖREVLER

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir.

Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yapmıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yeni dönemde Alparslan Bayraktar yürütecek.

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