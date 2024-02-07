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  4. Alper Gezeravcı eve dönüyor! Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı

Alper Gezeravcı eve dönüyor! Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı

07.02.2024 17:29 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Alper Gezeravcı eve dönüyor! Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı

Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin, Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılışını canlı olarak yayınladı.

48 SAAT SÜRECEK

Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor.

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19 OCAK'TA FIRLATIŞMIŞTI

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.

Alper Gezeravcı, ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alper gezeravcı
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