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Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı aslen nereli?

14.12.2023 12:49 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında araştırmalar hız kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte Türkiye'nin ilk uzay yolcusu hakkında bilgiler...

Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı aslen nereli?

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hakkında da araştırmalar hız kazandı. Peki, Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı aslen nereli? İşte tüm bilgiler...

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ALPER GEZERAVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur. ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.

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13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
alper gezeravcı
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