Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanına 1 yıl hapis cezası

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) KARAKÖY'deki Neve Şalom Musevi Sinagogu'na 20 Temmuz 2017'de düzenlenen protesto eyleminde, sinagogun kapısına tekme ve taş atıldığı iddiasıyla yargılanan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kürşat Mican katıldı. Müdahil Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nı ise avukatı temsil etti. Savunma yapan sanık Kürşat Mican, "Olay tarihinde İsrail devletinin Filistinlilere yönelik yaptığı uygulamalar nedeniyle Türkiye’deki Musevi asıllı vatandaşlarımızın bu konuda tepkisiz kalmamalarını sağlamak amacıyla benim de başkanı olduğum Alperen Ocakları Vakfı tarafından böyle bir eylem tertip edildi. Amacımız halk arasında korku, panik yaratmak veya kin ve düşmanlığı tahrik etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Yine bu eylemin yapıldığı dönemde ibadetin engellenmesine yönelik bir faaliyet olmamıştır. Eylem sonrası güvenlik kameralarını inceledikten sonra bizimle ilgili olmayan bazı şahısların sinagogun kapısını tekmeleyip taşladıklarını gördüm. Güvenlik güçleri bu mahalde yoklardı. Sinagoga taş atan şahıslar bizim gruptan değildir. Dolayısıyla yönlendirmem söz konusu değildir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.