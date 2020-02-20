Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Beraat ettiler

Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.K, Alperen Sakin'in ailesi ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar N.K.A. ve S.S. ise duruşmada yer almadı.

'KUSURLARI SABİTTİR'

Sakin ailesinin avukatı, sanıkların savunmalarında denetim görevlerini sınırlı olarak yaptıklarını kabul ettiklerini ifade ederek, "Denetim görevlerini gereği gibi yerine getirmedikleri için kusurları sabittir. Cezalandırılmalarını talep ediyoruz." dedi.

Tutuksuz sanık B.K, söz konusu kurumda denetim yapmadığını ve kuruma hiç gitmediğini söyleyerek, "Kurumun yerini de bilmiyorum. Bu nedenle herhangi bir ihmalim yoktur. Görevim, çalışma organizasyonunu sağlamaktır." diye konuştu.

MAHKEME KARAR VERDİ

Tutuksuz sanıklar N.K.A. ve S.S'nin avukatı, denetimlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu savunarak, "Olay tarihinden 18-19 ay önce yapılan denetimden dolayı müvekkiller sorumlu tutulmak istenmektedir. Müvekkillerin yaptıkları denetim ile ölüm olayı arasında herhangi bir illiyet bağı yoktur. Ölen öğrenci, denetim yapıldığı tarihte okulda değildir. Müvekkillerin beraatına karar verilmesini talep ederiz." şeklinde konuştu.