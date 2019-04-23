Alt geçide çarpan tır devrildi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de alt geçide çarpan kağıt yüklü tır devrildi.
Alınan bilgiye göre, Rauf Orbay Caddesi üzerinden Atatürk Havalimanı istikametine giden Osman Fırat'ın kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü tır, Yeşilyurt mevkisinde alt geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
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