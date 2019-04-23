HABER

Alt geçide çarpan tır devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:13 | Son Güncelleme

Bakırköy'de alt geçide çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de alt geçide çarpan kağıt yüklü tır devrildi.

Alınan bilgiye göre, Rauf Orbay Caddesi üzerinden Atatürk Havalimanı istikametine giden Osman Fırat'ın kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü tır, Yeşilyurt mevkisinde alt geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Miniklerden geri dönüşüm defilesiMiniklerden geri dönüşüm defilesi
23 Nisan Çocuk Bayramına buruk girdiler23 Nisan Çocuk Bayramına buruk girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.