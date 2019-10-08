Altan kardeşler ve Ilıcak yeniden hakim karşısında

Yargıtay kararı sonrası davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül katılırken, tutuklu sanıklardan Ahmet Altan ve Fevzi Yazıcı'nın, tutuklu bulundukları cezaevinden duruşmaya katılımları Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden sağlandı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan da duruşmada hazır bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu sunucusu Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesi Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı ve kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek'in, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını bozmasının ardından dava, yeniden, kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

İSTANBUL (AA) - FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin kararın Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Bozla ilamıyla ilgili beyanda bulunan tutuklu sanıklardan Ahmet Altan ise, mahkemenin bu davanın başından beri fikirleri yargılamaya uğraştığını öne sürerek, "Yargının sınırları vardır. Yargının sınırlarını hukuk belirler. 3 yıldan beri ben kan revan içinde yargı görüyorum. Biz savunmalarımızda sürekli olarak hukuku hatırlatarak yargının kendi sonunu önlemeye çalışıyoruz. Sırrı Süreyya Önder için alınan tahliye kararı olumlu bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti başkanı Kemal Selçuk Yalçın da, uyarmasına rağmen eleştirilerine devam eden sanık Yakup Şimşek'in salondan çıkarılmasını istedi. Şimşek, görevlilerce duruşma salonundan çıkarıldı.

Söz alan tutuklu sanıklardan Yakup Şimşek de, "Biz 38 aydır hapisteyiz. Aylarca söyledik, anlamamazlıktan geldiniz. Yargıtay söyledi, umarım ciddiye alırsınız. Bozma ilamına uymanızı talep ediyorum." şeklinde konuşarak, mahkemeye yönelik eleştirilerde bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı Yalçın'ın, "sadece Yargıtay bozma ilamıyla ilgili konuşması" uyarısında bulunduğu Altan, başkana, "Neden sabırsızca davranıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Başkan Yalçın da, "30 yıldır yargıcım ve son derece sabırlıyım." yanıtını verdi.

Tutuksuz sanık Mehmet Altan da, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda beraat kararı verilmesi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini talep etti.

Sanıkların avukatlarının beyanı sırasında söz alan tutuklu sanık Yakup Şimşek'in avukatı Büşra Çiçek, "796 sayfalık gerekçeli karar yazdınız. Bir de azmış gibi, yalan beyana yer verdiniz. Ben tahliye de istemiyorum. Benim babam zaten özgür. Ben heyetinizin davadan çekilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taleplerin alınmasının ardından mahkeme duruşmaya ara karar vermek üzere bir süre ara verdi.

- Davanın süreci

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018'de açıkladığı kararında, sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.