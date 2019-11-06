Altan ve Ilıcak’ın tahliyesine itiraz

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin görülen davada tutuklu bulunan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürüyor. Tahliyelere bir itiraz da Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (Tay-Der) Başkanı Muhammed Gömük’ten geldi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yazılan dilekçede, Altan ve Ilıcak’a verilen yurt dışı çıkış yasağının FETÖ sanıkları tarafından kolayca aşılabildiğini ifade eden Gömük, dilekçede “Can Dündar ve Ekrem Dumanlı gibi elim tecrübelerin de gösterdiği üzere bu yasak hiçbir işe yaramayarak, FETÖ’den yargılananlar kolayca yurt dışına kaçarak firar edebilmektedirler. Öte yandan, sanıkların aldıkları hapis cezası süreleri ile gözaltı ve tutukluluk süreleri üzerinden infaz hukuku kaidelerine göre hesaplamalar yapıldığında 4 kasım 2019 günü tahliye olmalarına ilişkin şartların gerçekleşmediği görülecektir” ifadelerine yer verdi.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ



Dilekçe ile FETÖ ile iltisak ve FETÖ’ye bilerek yardım isnatlarından hüküm giyen Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliye kararlarının kaldırılıp yeniden tutuklanmaları istendi.

Kaynak: İHA

