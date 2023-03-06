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Altılı masa birleşti, Selçuk Özdağ canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

06.03.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ, altılı masanın yeniden birleşmesinin ardından canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Özdağ ayrıca, etkin cumhurbaşkanı yardımcısı fikrini öne süren ismi de açıkladı. İşte Özdağ'ın o açıklamaları...

Altılı masa birleşti, Selçuk Özdağ canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile görüşmesinin ardından Meral Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu ile ikili bir görüşme yapmasının ardından altılı masaya geri döndü.

'FİKİR FERAMUZ ÜSTÜN'ÜN'

Bu son gelişmeleri canlı yayında değerlendiren Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'ün cumhurbaşkanlığı yardımcılığı fikrini öne sürdüğünü, ardından da bu diplomasi trafiğinin başladığını belirtti.

'13 AYIN EN UZUN GECESİ'

Uzun süredir bir arada olduklarını ve bir çok görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Özdağ, bu öneri sonrası 13 ayın en uzun gecesinin yaşandığını söyledi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Davutoğlu ve kendilerinin de dün gece hiç uyumadığını açıklayan Özdağ, o sırada duygulandığını belirterek gözyaşlarını tutamadı.

Millet adına, demokrasi adına siyaset yapmaları gerektiğini söyleyen Özdağ, sabaha kadar bu diplomasiyi yürüttüklerini açıkladı.

Özdağ, toplantı sonrası adayın açıklanacağını da sözlerine ekledi.

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Selçuk Özdağ

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