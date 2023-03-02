Altılı masanın kritik toplantısı sürerken Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 'adaylık tarihi' sözleri! '10 Mart sonrasında...'

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerini bekliyor. Mayıs ayında yapılması beklenen seçimle ilgili en çok merak edilen konu ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Altılı masadan aday konusu ile ilgili açıklama beklenirken, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Tele 1'e değerlendirmelerde bulundu.

Bülent Kaya, katıldığı yayında şunları söyledi:

"Adayın kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağını sayın genel başkanlar bilir. Sayın Cumburbaşkanı 14 Mayıs'ı açıkladı ama Resmi Gazete ilanı gerekli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararnameyi 10 Mart'ta imzalarsa sayın genel başkanlar da resmi takvim yani 10 Mart sonrası adayı açıklamayı öngörebilirler."

