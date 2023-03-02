HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Altılı masanın kritik toplantısı sürerken Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 'adaylık tarihi' sözleri! '10 Mart sonrasında...'

Altılı masanın kritik toplantısı sürerken Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 'adaylık tarihi' sözleri! '10 Mart sonrasında...'

02.03.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, mayıs ayında yapılması beklenen seçimlere kilitlendi. Altılı masa, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplandı. En çok merak edilen konuların başında altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı geliyor. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, konuyla ilgili "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararnameyi 10 Mart'ta imzalarsa sayın genel başkanlar da resmi takvim yani 10 Mart sonrası adayı açıklamayı öngörebilirler." ifadelerini kullandı.

Altılı masanın kritik toplantısı sürerken Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 'adaylık tarihi' sözleri! '10 Mart sonrasında...'

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerini bekliyor. Mayıs ayında yapılması beklenen seçimle ilgili en çok merak edilen konu ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Altılı masadan aday konusu ile ilgili açıklama beklenirken, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Tele 1'e değerlendirmelerde bulundu.

Bülent Kaya, katıldığı yayında şunları söyledi:

Screenshot_1

"Adayın kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağını sayın genel başkanlar bilir. Sayın Cumburbaşkanı 14 Mayıs'ı açıkladı ama Resmi Gazete ilanı gerekli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararnameyi 10 Mart'ta imzalarsa sayın genel başkanlar da resmi takvim yani 10 Mart sonrası adayı açıklamayı öngörebilirler."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD'dan yeni uygulama! Adrese göre deprem tehlikesi görülebilecekAFAD'dan yeni uygulama! Adrese göre deprem tehlikesi görülebilecek
Depremler sonrasında o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'İkinci bir Çernobil bu bölgede yaşanır'Depremler sonrasında o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'İkinci bir Çernobil bu bölgede yaşanır'
Erdoğan seçim tarihini açıkladıErdoğan seçim tarihini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
6'lı masa cumhurbaşkanı adayı

En Çok Okunan Haberler

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar!

23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar!

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Gözler orada

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Gözler orada

Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'

Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'

Trabzonspor'da deprem! 'Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı'

Trabzonspor'da deprem! 'Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı'

Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'

Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.