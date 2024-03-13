Altın çileğin faydaları nelerdir, altın çilek hangi hastalığa iyi gelir? Altın çilek günde ne kadar yenmeli?

Ana yurdu Güney Amerika olan altın çilek; Şili, Kolombiya, Ekvator, Peru gibi bölgelerde de yetişebilmektedir. Bu meyvenin rengi genellikle turuncu sarı karışımda olmakla birlikte tadı ise hem tatlı hem de ekşidir.

Altın çileğin faydaları nelerdir?

Altın çilek faydaları açısından oldukça önemli bir meyve türüdür. Altın çilek meyvesi bünyesinde birçok önemli vitamin ile çeşitli mineral ve antioksidan bileşenleri bulunmaktadır. Bu noktada altın çilek Türkiye’de nerede yetişir konusu karşımıza çıkabilir. Ülkemizde Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelerde bu meyvenin yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması için gerekli olan C vitamini, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini gibi vitaminlere bünyesinde yer veren altın çilek, aynı zamanda demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller bakımından da zengindir. Yüksek miktarda antioksidana sahip olan altın çileğin insan sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Bu bağlamda altın çileğin faydaları genel itibariyle şöyledir:

Güçlü bir antioksidan özelliği vardır.

Lif bakımından dünya genelinde en fazla lif içeren meyve olma özelliğini taşır.

Bünyesinde bulunan A vitamininden kaynaklı görme fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Çeşitli vücut ağrılarını kesici özelliğiyle boğaz rahatsızlıklarını giderici etkisi, kurutulmuş altın çilek faydaları arasındadır.

Düşük kaloriye sahip olan bu meyve kilo verme sürecine katkı sağlar.

Damar tıkanıklığı hastalıklarına yakalanma oranını düşürmede etkilidir.

Bünyesinde bulunan demir minerallerinden dolayı anemi sorununa iyi gelir.

Taze altın çilek faydaları arasında bulantı ve kusma önleyici gibi özellikler bulunur.

Doğal bir antibiyotik işlevine sahiptir.

Bağışıklık destekleyici özelliği sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.

Altın çilek hangi hastalığa iyi gelir?

Altın çilek bünyesinde barındırdığı vitamin ve minerallerden dolayı pek çok hastalığın tedavisinde tedaviye destek niyetiyle kullanılan meyve türlerinden biridir. İnka eriği olarak da tabir edilen bu meyvenin isminin altın olmasının nedeni ise renginin sarı turuncu tonlarında olmasından kaynaklıdır.

Besin değeri son derece yüksek olan bu meyve bağışıklık kuvvetlendirici etkiye sahiptir. Kalori miktarı düşük olduğundan diyet listelerinde de yer alan bir meyve türüdür. İçerisinde bulunan antioksidan maddelerden ötürü kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Kolesterol değerlerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olan bu meyve, damar tıkanıklığı riskini de en aza indirmektedir.

Altın çilek, anemi rahatsızlığı olanlar için önemli bir meyvedir. İçerisinde demir olduğundan anemi hastalığında yaşanan demir eksikliğinin giderilmesinde etkilidir. Metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasını sağlayan altın çilek, bağırsak sağlığını da korumaktadır. İltihap giderici etkisinden dolayı vücutta görülen iltihapların atılmasına yardımcı olur. Ayrıca saç sağlığı üzerinde de olumlu etkileri mevcuttur. Saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olurken canlılık ve parlaklık da verir.

Altın çilek nasıl tüketilmeli?

Altın çilek meyvesi vücut için birçok önemli yarar sağlayan meyve çeşitlerinden biridir. Bu noktada altın çilek nasıl yenir konusu akıllara gelebilir. Bu meyvenin tüketim şekli epey geniştir. Kurutulmuş hâliyle tüketilebileceği gibi taze hâliyle de yenebilmektedir. Bu meyvenin üzerinde ince kabuk bulunmaktadır. Bu kabuğu soyduktan sonra içerisinde yer alan meyvesini taze olarak tüketebilmeniz mümkündür.

Ayrıca altın çilek tatlı yapımında veya içecek yapımında da sıklıkla tercih edilen bir meyvedir. Şifa deposu olarak bilinen altın çileğin dozunda tüketilmesi ise dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.

Altın çilek günde ne kadar yenmeli?

İngilizce golden berry olarak da ifade edilen altın çilek meyvesi, yer kirazı ismiyle de bilinmektedir. Gerek vitamin gerekse mineraller yönünden fazlasıyla zengin olan bu meyvenin doğru miktarda tüketilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda altın çilek ne kadar yenmeli konusunun detaylı olarak ele alınması gerekebilir.

Hafıza üzerinde de olumlu etkilere sahip olan bu meyvenin gün içerisinde 4 veya en fazla 5 adet kadar yenmesi tavsiye edilmektedir. Kuru, çiğ ya da taze olarak tüketilebileceği gibi bu meyvenin reçeli ya da marmelatı da yapılabilmektedir.

Altın çilek zararları nelerdir?

Her yiyecek ve içecek türünde olduğu gibi bu meyvenin tüketiminde de aşırıya kaçılmaması son derece önemli bir konudur. Belirtilen miktardan daha fazla yenmesi durumunda kusma, baş ağrısı gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca çok yendiği zaman bağırsak sağlığının bozulmasına yol açabilir.

Tansiyon düşürücü ilaç kullananların bu meyveyi tüketmesi tavsiye edilmemektedir. Bu tür ilaçlarla etkileşime girme riski bulunduğundan bilinç bulanıklığı, bayılma gibi durumlar, altın çilek zararları arasında sayılabilir. Ayrıca kronik hastalığa sahip olanların, düzenli ilaç kullananların, gebelik döneminde veya emzirme döneminde olanların bu meyveyi yemeden önce uzman bir doktor onayı alması son derece önemlidir.





