HABER

ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Geleceğin denizcileri bu lisede yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Denizcilik alanında tematik lise olan ve merkezi sınavla öğrenci kabul eden Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor - Simülatör, eğitim havuzu, yangın eğitim istasyonu ve deniz güvenlik laboratuvarı gibi donanımlara sahip okul, öğrencilerine mezun olduktan sonra çalışacakları gemilerin ortamını okulda yaşatıyor - Okulun müdür vekili Tolga Şakoğlu: - "Mezunlarımız en az 2 bin dolar maaşla işe başlar" - Öğrencilerden Hilal Tay: - "Bir kadın için zor olacaktır ama bunu bilerek geldim. Kaptanlık farklı bir meslek. Her mesleğin bir güzelliği ve zorluğu olur"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Denizcilik sektörüne nitelikli eleman yetiştiren Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencilerinin büyük çoğunluğu, mezun olduktan sonra kolayca iş bulabiliyor.

Denizcilik alanındaki tematik eğitim kurumlarından olan ve merkezi sınavla öğrenci kabul eden lise, donanımıyla, öğrencilerine bir gemide karşılacakları tüm ortamları okulda yaşatıyor.

Lise, öğrencilerini mezun olduktan sonra hemen işe başlayabilecek şekilde yetiştiriyor.

Merkezi sınavda başarılı öğrencilerden, okulda eğitim alabilmeleri için önce yetkili hastanelerden "gemi adamı" olabileceklerine dair sağlık raporu isteniyor.

Okula başlayan genç denizcilere, ilk yıl diğer liselerle aynı eğitim veriliyor. Öğrenciler, 10. sınıfta alan derslerini almaya başlıyor, 11. sınıfta ise istekleri dallara yöneliyor.

Son sınıf ise çoğunlukla stajda geçiyor. Haftanın iki günü okulda derslere devam eden öğrenciler, kalan günlerde ise gemilerde tecrübe kazanıyor.

Meslek derslerini daha önce görev yapan kaptanların verdiği okulda, farklı modeldeki gemilerde çalışmanın canlandırıldığı simülatörler de bulunuyor.

Köprü üstü simülatöründe eğitim alan geleceği kaptanları, zorlu deniz ve hava şartlarında gemilerini başarıyla kontrol etmeyi öğreniyor.

Meslek liseliler, elektronik harita simülatöründe harita kullanmayı, gemi makineleri simülatöründe ise geminin çalışma prensiplerini tecrübe ediyor.

Öğrenciler, ayrıca gemide karşılaşabilecekleri yangın, batma tehlikesi ve sağlık gibi acil durumlar için hazırlanıyor. Genç denizciler, yangına müdahale eğitiminden de geçiriliyor.

Acil durumda gemiyi nasıl terk etmeleri gerektiğine ilişkin de bilgiler edinen öğrenciler, denizde canlı kalma havuzunda, uzun süre suda hayatta kalabileceklerini öğreniyor. Ayrıca gemi kaynak ve gemi makineleri atölyeleri ile deniz güvenlik laboratuvarı da öğrencilerin mesleki bilgilerini destekliyor.

Okulda karşılaşacakları gemi ve çalışma koşullarını simülatörle gören öğrenciler, gemilere ve denizlere hazır olarak mezun oluyor.

- "2 bin dolar maaşla başlıyorlar"

Okulun müdür vekili Tolga Şakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin, derslik ve fiziki imkanlar sayesinde, bir gemide bulunması gereken koşulları yaşayarak öğrendiğini söyledi.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkenin gelişen denizcilik sektörüne nitelikli elemanlar yetiştirdiklerini ifade eden Şakoğlu, her yıl ortalama 80 öğrencinin mezun olduğunu bildirdi.

Dünya çapında çalışacak denizciler yetiştirdiklerine işaret eden Şakoğlu, şöyle konuştu:

"Mezunlarımız sınırlı vardiya ve makine zabiti olarak en az 2 bin dolar maaşla işe başlar. Okulumuz gerek eğitim altyapısı gerekse eğitimcileri bakımından donanımlı olduğu için mezun öğrencilerimiz sektörde tanınmaktadır. Mezun öğrencilerin yüzde 80'i kolaylıkla iş bulabilmektedir."

Mezuniyet sonrası 1 yıl açık deniz stajı zorunluluğu bulunduğunu anlatan Şakoğlu, isteyenlerin de yükseköğrenime devam ettiğini belirtti.

- "Farklı kültürler, yerler görmek istiyorum"

Okulun 11. sınıf öğrencisi Talha Kumova da çocukluğundan beri denizci olmayı istediğini, küçükken kağıttan gemiler yaparak onları yüzdürmekten büyük keyif aldığını anlattı.

Uluslararası sularda gezmek, farklı coğrafya ve kültürleri görmek istediğini belirten Kumova, kaptan dayısının da bu mesleği seçmesinde payı bulunduğunu dile getirdi.

12. sınıf öğrencisi Hilal Tay ise denizle iç içe bir çocukluk geçirdiğini ifade etti.

Küçüklüğünden beri denizci olmak istediğini dile getiren Tay, "Bir kadın için zor olacaktır ama bunu bilerek geldim. Kaptanlık farklı bir meslek. Her mesleğin bir güzelliği ve zorluğu olur. Mesleği sevdiğim için zorlanacağımı sanmıyorum." diye konuştu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yavru kedi, otomobil motorunda İstanbul'dan Antalya'ya geldiYavru kedi, otomobil motorunda İstanbul'dan Antalya'ya geldi
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdilerUrartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ Denizcilik gemi kaptan öğrenci simülatör tematik

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yatarken baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Baş ucuna koydukları cep telefonu bomba gibi patladı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

Çiftlik Bank vurguncularının özel yazışmaları ortaya çıktı

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

İBB ekipleri de Abdülkadir Nişancı'yı arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.