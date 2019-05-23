ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Geleceğin denizcileri bu lisede yetişiyor

Meslek derslerini daha önce görev yapan kaptanların verdiği okulda, farklı modeldeki gemilerde çalışmanın canlandırıldığı simülatörler de bulunuyor.

Son sınıf ise çoğunlukla stajda geçiyor. Haftanın iki günü okulda derslere devam eden öğrenciler, kalan günlerde ise gemilerde tecrübe kazanıyor.

Okula başlayan genç denizcilere, ilk yıl diğer liselerle aynı eğitim veriliyor. Öğrenciler, 10. sınıfta alan derslerini almaya başlıyor, 11. sınıfta ise istekleri dallara yöneliyor.

Denizcilik alanındaki tematik eğitim kurumlarından olan ve merkezi sınavla öğrenci kabul eden lise, donanımıyla, öğrencilerine bir gemide karşılacakları tüm ortamları okulda yaşatıyor.

Köprü üstü simülatöründe eğitim alan geleceği kaptanları, zorlu deniz ve hava şartlarında gemilerini başarıyla kontrol etmeyi öğreniyor.

Meslek liseliler, elektronik harita simülatöründe harita kullanmayı, gemi makineleri simülatöründe ise geminin çalışma prensiplerini tecrübe ediyor.

Öğrenciler, ayrıca gemide karşılaşabilecekleri yangın, batma tehlikesi ve sağlık gibi acil durumlar için hazırlanıyor. Genç denizciler, yangına müdahale eğitiminden de geçiriliyor.

Acil durumda gemiyi nasıl terk etmeleri gerektiğine ilişkin de bilgiler edinen öğrenciler, denizde canlı kalma havuzunda, uzun süre suda hayatta kalabileceklerini öğreniyor. Ayrıca gemi kaynak ve gemi makineleri atölyeleri ile deniz güvenlik laboratuvarı da öğrencilerin mesleki bilgilerini destekliyor.

Okulda karşılaşacakları gemi ve çalışma koşullarını simülatörle gören öğrenciler, gemilere ve denizlere hazır olarak mezun oluyor.

- "2 bin dolar maaşla başlıyorlar"

Okulun müdür vekili Tolga Şakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin, derslik ve fiziki imkanlar sayesinde, bir gemide bulunması gereken koşulları yaşayarak öğrendiğini söyledi.