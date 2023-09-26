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Altın fiyatları aşiretleri de vurdu! Başlık parası kaldırıldı, altına kısıtlama getirildi: Kararlarımıza uyulmazsa...

26.09.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de bulunan Metinan Aşireti ekonomik şartların ağırlaştığını söyleyerek başlık parasının kaldırıldığını, altında da kısıtlama kararı alındığını belirtti. Metinan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şahan Dursun, "Temel olarak her aile için 100 gram altın,1 küpe,2 yüzük şeklinde karara bağladık." dedi. Ailelere de çağrıda bulunan grup kararlara uyulmaması halinde, evliliğe engel olunması durumunda gençler kaçarsa kız tarafının yanında kimsenin durmayacağını vurguladı.

Altın fiyatları aşiretleri de vurdu! Başlık parası kaldırıldı, altına kısıtlama getirildi: Kararlarımıza uyulmazsa...

Mardin’in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 33 kırsal mahalle muhtarının da aralarında bulunduğu, 520 üyeli Metinan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, evliliklerde başlık parası kaldırılması ve altında kısıtlama kararı aldı.

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"EKONOMİK ŞARTLAR AĞIRLAŞTI"

Derik ve Mazıdağı ilçelerinde evliliklerde başlık parası kaldırılması ve altında kısıtlama kararı amacıyla, Derik Aydın Ayaydın Öğretmenevinde aralarında 33 kırsal mahalle muhtarının da bulunduğu 520 üyeli Metinan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde toplantı gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okuması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda evliliklerde talep edilen başlık parası; altının fiyatları ve ekonomik şartları ağırlaştığı ve bölgede büyük sıkıntılara neden olduğuna dikkat çekildi.

BAŞLIK PARASI KALDIRILDI

Aşiret olarak bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için başlık parasının tümden kaldırdıklarını, istenen 6-8 bilezik altından 4 bilezik altın, 2 yüzük ve 1 küpe ile evlilikle sonuçlandırılmasına karar verdiklerini belirten Metinan Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şahan Dursun, ”Evlenecek olan çocuklarımız için toplandık. Kız tarafının istediği başlık parasını kaldırma, altın almada kısıtlama konusunda hem fikir olduk, temel olarak her aile için 100 gram altın,1 küpe,2 yüzük şeklinde karara bağladık. Bunun dışındakileri de şarta bağlanmaksızın ailelerin gücüne bıraktık. Aşiretimize, komşu köylerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Bunları zaman içerisinde camilerde cuma namazlarında söyleteceğiz, kararımıza uymayanlar olursa, evlenmek isteyip de evlenmelerine engel olanların çocukları yarın öbür gün beraber kaçma yolunu seçerlerse, kız tarafının yanında kimse olmayacak” dedi.

"EVLENECEKLER ALTIN ALMAKTA ZORLANIYOR"

Kanaat önderlerinden Naşit Temelli, “Derik Metinan Aşireti Derneğimizin başlık parası, altın ile ilgili aldığı kararı destekliyoruz, bölgemizde fahiş fiyata ulaşan altını almakta bazı ailelerimiz zorluk çekiyorlar, evliliklerin önüne geçmiş oluyorlar, bundan dolayı da gençlerimiz kaçma yollarını deniyorlar, kaçmadan dolayı da kan davaları başlıyor. Bu konuyla ilgili başlık parasının ortadan kaldırılması, ailelerin kendi imkanları dahilinde altın almaları kararı alındı. Aşiret olarak buna uyacağız, bölge insanının da buna uymasını istiyoruz” diye konuştu.

3 saat süren toplantının sonunda Derik ve Mazıdağı ilçelerinde başlık parasının kaldırılmasına ve altın konusunda kısıtlama kararı alındı. (İHA)

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Altın aşiret

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