Altın fiyatları: Gram altın dövizi takip ederek yükseldi, bir günde yaklaşık yüzde 10 değer kzandı

Türkiye saati ile 14.00 değerlerine göre çeyrek altın 726 lira, cumhuriyet altını ise 2960 liradan işlem görüyor.

Bu açıklama sonrası Dolar/TL kuru 8'in alta indi. Gram altın fiyatları da an itibarıyla yüzde 9'un üzerinde artışla 442 TL düzeyinde işlem görüyor. Kurdaki günlük yükseliş de yaklaşık yüzde 10.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanan kadar mevcut politikaların süreceğini ve serbest piyasa mekanizmalarından taviz verilmeyeceğini söyledi.

Gram altın fiyatları, geçen haftaya 420 TL civarında başladıktan sonra Merkez Bankası'nın politika faizi 200 baz puan artırmasının ardından Dolar/TL'deki düşüşü takip ederek 403 TL'ye kadar gerilemişti.

Ons altının fiyatı düştü

Küresel altın fiyatları ise doların güçlü kalması ve ABD Hazine tahvili faizinin son bir yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesiyle düştü.

Küresel piyasalarda ons altın dolar ile ölçülüyor ve doların güç kazanması altın fiyatlarını düşürebiliyor. Ons altın 1733 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Buna rağmen yurt içinde ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmeler dolarla birlikte altının fiyatının da yükselmesine neden oluyor.

Liradaki görülen sert değer kaybıyla ilgili yapılan yorumlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığını yeniden artırmaya çalışan Ağbal'ı görevden almasının yatırımcıların güvenini zedelediği şeklinde yorumlar yapıldı.

Dolar/TL kuru, Kasım ayı başında 8,57 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Daha sonra Ağbal'ın TCBM Başkanlığı'na atanması ve kısa bir süre sonra da Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Lirada bu dönemde başlayan toparlanma, TCMB'nin üst üste yaptığı faiz artırımlarıyla daha da şiddetlendi ve Şubat ayı sonunda kur, 7'nin altına indi. Ağbal döneminde TCMB politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 19'a yükseltmişti.

