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Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

23.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Değerli madenler olarak altın ve gümüş çarşamba gününü son yılların en yüksek fiyatlarıyla kapattı. Pandemi başladığından beri altın yüzde 20 değer kazandı, bazı analistler altının ons fiyatının 2 bin dolara kadar çıkmasını bekliyor.

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Değerli madenler olarak altın ve gümüş çarşamba gününü son yılların en yüksek fiyatlarıyla kapattı. Altının ons fiyatı Eylül 2011'den beri ilk defa 1.865 dolara çıktı.

Pandemi başladığından beri altın yüzde 20 değer kazandı, bazı analistler altının ons fiyatının 2 bin dolara kadar çıkmasını bekliyor.

Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcılar değerli madenlere yöneliyor.

Altın son dokuz yılın en yüksek fiyatına, 8 Haziran'da 1.818 dolar ile ulaşmıştı.

Altın en yüksek seviyesini ise 6 Eylül 2011'de 1.920 dolar ile gördü.

Gümüş fiyatları da 2014 yılından beri en yüksek seviyesine çıktı.

Mahfi Eğilmez: Yükselişte iki neden etkili

Kapalıçarşı'da ise fiyatlar anlık değişiyor.

Bugün 24 ayar külçe altının gram fiyatı 413 lira, çeyrek altın 672 lira, cumhuriyet altın fiyatı ise 2.682 lira civarından işlem görüyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

  • En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.
  • Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

https://twitter.com/mahfiegilmez/status/1285831662769758209?s=20

Teşvik paketlerinin rolü

CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde.

ABD'de koronavirüsün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı.

İkinci teşvik paketi görüşmeleri ise bu hafta başlıyor.

Avrupa Birliği de bu hafta düzenlenen zirvede 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma fonunda uzlaştı.

'Altının yükselmesi Türkiye'nin lehine'

Ekonomist Abdurrahman Yıldırım, Habertürk'teki yazısında altının neden yükseldiğini, "Altının pandemi ile birlikte yükselmesini tetikleyen ana etken küresel likidite bolluğu ve faizlerin daha düşmesi, hatta tahvil piyasasının yaklaşık dörtte birinin negatif faizli hale gelmesidir. Yani altının yıldızını parlatan, altına altın dönemini yaşatan ana faktör paranın bollaşmasıdır." diyerek açıkladı.

Yıldırım, Türkiye'deki altın fiyatının üzerine bir de kur artışı binince gram altının 410 lirayla rekor kırdığını açıkladı.

Yıldırım'a göre altının yükselişi Türkiye'nin lehine: "Halkın elinde önemli miktarda bir altın stoku var. Emeklilik fonlarında, yatırım fonlarında, altın mevduatında da artışlar söz konusu. İşte bu stok değerleniyor."

Altın daha da yükselir mi?

ABD merkezli Citibank'a göre altın dolara karşı rekor seviyesine çıkabilir, önümüzdeki 6-9 ayda yeni rekorları görebilir.

Goldman Sachs ve birkaç banka daha Citibank gibi altının önümüzdeki dönemde yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor.

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