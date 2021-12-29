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Altın hesaplarından TL mevduata dönüşe destek yürürlüğe girdi

29.12.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın hesaplarının TL'ye çevrilmesinde destek sağlayacağını açıkladı. Buna göre altın hesabındaki miktar satılarak TL mevduat hesabı açıldığında, faiz oranı TCMB'nin belirlediğinden düşük olamayacak ve eğer altın fiyatlarından oluşan fark faizden yüksek olursa bunu Merkez Bankası ödeyecek.

Altın hesaplarından TL mevduata dönüşe destek yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesine destek vereceğini açıkladı. Altın hesabındaki miktar satılarak TL mevduat hesabı açıldığında, faiz oranı TCMB'nin belirlediğinden düşük olamayacak. Eğer altın fiyatlarından oluşan fark faizden yüksek olursa bunu Merkez Bankası ödeyecek.

Altın hesabından TL mevduat hesabına yapılacak dönüşümdeki destek, TCMB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile açıklandı.

Bu sabah yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir" denildi.

Yeni uygulama 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli oldu.

Getty Images

Uygulama nasıl olacak?

Altın hesaplarının TL'ye çevrilmesinde TCMB'nin o gün saat 11:00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Bu işlem sonrasında hesabın bulunduğu bankanın elde edeceği altın, TCMB tarafından dönüşüm fiyatı üzerinden tarafından satın alınacak. TL cinsinden karşılığı bankaya aktarılacak.

Bankalardaki TL mevduat hesapları 3 veya 6 ay ya da 1 yıl vadeli olarak açılabilecek.

Hesabın bulunduğu bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı ise Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacak.

Vade sonunda TL hesap sahibine ana parayı ve faizi banka ödeyecek.

Altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı ise TMCB ödeyecek.

Bu ödeme desteği bir kereye mahsus uygulanacak.

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