HABER

Altın Koza Film Festivali'nde 'Küçük Şeyler' rüzgarı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

 ADANA'da, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film' kategorisinde yarışan ödüllü yönetmen Kıvanç Sezer’in filmi 'Küçük Şeyler', seyircinin beğenisini kazandı.  Filmin Türkiye prömiyerine yönetmen Kıvanç Sezer, yapımcılar Kanat Doğramacı, Tolga Karaçelik, başrol oyuncuları Alican Yücesoy, Başak Özcan ve film ekibi katıldı.

Altın Koza Film Festivali'nde 'Küçük Şeyler' rüzgarı

ADANA, (DHA)- ADANA'da, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film' kategorisinde yarışan ödüllü yönetmen Kıvanç Sezer’in filmi 'Küçük Şeyler', seyircinin beğenisini kazandı.
Filmin Türkiye prömiyerine yönetmen Kıvanç Sezer, yapımcılar Kanat Doğramacı, Tolga Karaçelik, başrol oyuncuları Alican Yücesoy, Başak Özcan ve film ekibi katıldı. Gösterimin ardından film ekibi, festival izleyicisiyle buluşup soruları yanıtladı. Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan'ın paylaştığı, yapımcılığını Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı'nın üstlendiği 'Küçük Şeyler' Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde yarışan 12 film arasında yer alıyor.
'BABAMIN KANATLARI' İLE ÖDÜL ALMIŞTI
İlk filmi 'Babamın Kanatları' ile festivallerde adını başarıyla duyuran Kıvanç Sezer'in yazıp yönettiği 'Küçük Şeyler', dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019'da gerçekleştirmişti. Filmin başrol oyuncularından Alican Yücesoy, Herceg Novi - Montenegro Film Festivali'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülerek, filme ilk ödülünü kazandırmıştı. Trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çeken, mizah unsurunun eksik olmadığı 'Küçük Şeyler', Onur ve Bahar çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişkiyi anlatıyor. Film, İstanbul'un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor.
FİLM EKİBİ
'Küçük Şeyler'de Alican Yücesoy ve Başak Özcan'ın yanı sıra Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tuncer gibi isimler de rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak'ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar'ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini Emin Akpınar üstleniyor. Asteros Film, Karaçelik Film ve Zebra Productions yapımı olan 'Küçük Şeyler'in yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstleniyor.

FOTOĞRAFLI

Altın Koza Film Festivali'nde 'Küçük Şeyler' rüzgarıAltın Koza Film Festivali'nde 'Küçük Şeyler' rüzgarıAltın Koza Film Festivali'nde 'Küçük Şeyler' rüzgarı

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Kestiği ağacın altında kalarak öldüKestiği ağacın altında kalarak öldü
Sevgilisin öldürdüğü Hülya, toprağa verildiSevgilisin öldürdüğü Hülya, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.