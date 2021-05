Altın Küre'de 'çeşitlilik' krizi: Tom Cruise ödüllerini iade edecek, NBC gelecek yıl töreni yayımlamayacak

Dünyanın en prestijli sinema ödülleri arasında gösterilen Altın Küre'de temsiliyette çeşitlilik krizi yaşanıyor.

Ödülleri dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), üyeleri arasında siyahların bulunmaması sebebiyle bir süredir eleştirilirken, törenin yayıncısı Amerikan NBC kanalı, bu sebeple gelecek yıl Altın Küre'yi yayımlamayacağını duyurdu.

Öte yandan aktör Tom Cruise da sahip olduğu 3 Altın Küre'yi iade edeceğini açıkladı. Cruise, 'Born on the Fourth of July', 'Jerry Maguire' ve 'Magnolia' filmleriyle daha önce bu ödüle layık görülmüştü.

NBC, karara ilişkin yaptığı açıklamada ödülleri organize eden HFPA'dan geleceğe dair "anlamlı bir reform" görmek istediğini söyledi.

Kanal, değişikliğin zaman ve çaba gerektireceğini söyleyerek ödül törenini 2023'te yayınlamayı umduklarını aktardı.

Hollywood'ta ardı ardına gelen taciz skandallarının ardından kurulan Time's Up (Zaman Doldu) hareketi de NBC'nin kararını "Hollywood için belirleyici bir an" olarak nitelendirdi.

