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Altının gramı 241 lira seviyelerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Gram altın 241 lira, çeyrek altın 395 lira ve Cumhuriyet altını 1.612 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 241 lira seviyelerinde dengelendi.

Geçen hafta dolar/TL'deki düşüşe paralel 233 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, cuma gününü yüzde 0,6 artışla 236,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla cuma günkü kapanışa göre yüzde 2 artışla 241 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 395 lira, Cumhuriyet altını da 1.612 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 1.195,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz artırım kararının altının gram fiyatının, ticaret savaşları endişesi ve dolardaki yükselişin de altının ons fiyatının değer kaybetmesini beraberinde getirdiğini anımsattı.

Altın fiyatlarının yeni haftaya ise sakin başladığına işaret eden Memiş, "Bu hafta yurt içi piyasalarda en önemli gündem maddesi olarak Orta Vadeli Programı takip edeceğiz. Döviz ve altının gram fiyatının ise geniş bant aralığında hareket edeceğini öngörüyoruz. Altının gram fiyatında 230 lirayı destek, 250 lirayı direnç olarak izleyeceğiz. Altının ons fiyatı ise 1.200 doların altında kalmaya devam ediyor. Teknik olarak altının onsunda 1.190-1.205 dolar aralığını izleyeceğiz." diye konuştu.

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altın İslam Memiş

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