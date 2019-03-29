HABER

Altınköprü Katliamı ESOGÜ’de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) düzenlenen konferansta, 28 Mart 1991’de Saddam Hüseyin Rejimi’nin Kerkük ile Erbil arasındaki Altınköprü kasabasında katlettiği Türkmenler anıldı.Konferans, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM), ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Eskişehir Temsilciliği işbirliğiyle Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Altınköprü Katliamı ESOGÜ’de anıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) düzenlenen konferansta, 28 Mart 1991’de Saddam Hüseyin Rejimi’nin Kerkük ile Erbil arasındaki Altınköprü kasabasında katlettiği Türkmenler anıldı.
Konferans, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM), ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Eskişehir Temsilciliği işbirliğiyle Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Konferansa, Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip’in konuşmacı olarak katıldı.
Konferansın açılışında konuşan Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Eskişehir Temsilcisi Hüseyin Şükür, Irak Türkleri’nin sürekli baskı ve katliamlara maruz kaldıklarını ama doğru bildikleri yoldan hiç sapmadıklarını çünkü meselenin dil, ırk, millet, ülkü ve varlık meselesi olduğunu kaydetti. Irak Türkleri olarak dedelerinden kendilerine miras kalan millet ve toprak sevdasını gelecek nesillere de taşımaları gerektiğini belirten Hüseyin Şükür, Irak Türkleri’nin gelecek umudu gençler olarak şehitlerini hiç unutmadan ve iyi bir eğitim aldıktan sonra Türkmeneli’ne dönerek mücadeleye devam etmeleri gerektiğini söyledi.
ESTÜDAM Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden de, bağımsız Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kendilerine meydan okuyan Hırvat komutana verdiği hilal ve yıldızlı cevabı hatırlatarak, Altınköprü ve Kerkük’ün Türk yurdu olduğunu ifade etti.
Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Mahir Nakip, Altınköprü Katliamı’nı anmanın Irak Türklüğü’nü yaşatmak için bir gereklilik olduğunu vurgularken, bu katliamdan önce ve sonra da Irak Türkleri’ne yönelik pek çok katliam ve saldırının gerçekleştirildiğini, şehitlerin verildiğini hatırlattı. Tarihler vererek Türkmen katliamlarını anlatan ve bunların hepsinde de Batı’nın ve emperyalistlerin parmağı olduğunu belirten Prof. Dr. Mahir Nakip, enerji zengini bölge coğrafyasında Türkler’in varlığının emperyalist ülkelerin işine gelmediğinin ve Türk varlığının silinmek istendiğinin altını çizdi. Özellikle ABD’nin Türkiye’nin doğrudan Irak Türkmen coğrafyasına açılmasını istemediğini ve Türkiye’nin başta Telafer olmak üzere bölge ile bağlantısını zayıf kılmayı hedeflediğini belirten Prof. Dr. Mahir Nakip, bu nedenle Türkiye’nin Türkmeneli konusuna bir dış mesele değil iç mesele olarak bakmasının gereğine işaret etti. Prof. Dr. Mahir Nakip Türkiye güçlü olursa Orta Doğu’da Türklüğün yaşayacağını ifade ederken, dışarıda güçlü bir Türkiye’nin de önce içeride güçlü olması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Mahir Nakip sözlerini Altınköprü ve Irak’ta şehit düşen tüm Türkler ile Türkiye’nin şehitlerine Allah’tan rahmet dileyerek tamamladı.

Altınköprü Katliamı ESOGÜ’de anıldı

Altınköprü Katliamı ESOGÜ’de anıldı

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Siverek’te yaralanan köpek ticari taksi ile İstanbul’a gönderildiSiverek’te yaralanan köpek ticari taksi ile İstanbul’a gönderildi
Limon ağaçlı kütüphane ilgi çekiyorLimon ağaçlı kütüphane ilgi çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba...

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.