Altınlarını çaldıkları evin arabasıyla kaçtılar

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir eve giren hırsızlar, içinde 150 bin lira değerinde altın bulunan kasa, 3 akıllı telefon ve araba çaldı.

Ataköy 1. Kısım'da site içindeki bir apartmana, sabah saatlerinde iki hırsız girdi. Hırsızlar, asansöre binerek çıktıkları katlarda birkaç dairenin kapısını yokladı.

Apartmanın ikinci katında üniversite öğrencisi Melisa Yüksel'in ailesiyle oturduğu dairenin kapısının kilitli olmamasını fırsat bilen hırsızlar, daha sonra eve girdi.

Eve girer girmez, antredeki kitaplıkta duvara monte halde olan iki kasayı fark eden hırsızlar, içinde 150 bin lira değerinde altın bulunan kasalardan birini yerinden söktü. Hırsızlar diğer kasayı da açmak için uğraştı ancak başarılı olamadı.

Ev halkının uyumasını fırsat bilen hırsızlar, odalarda dolaşırken gördükleri 3 akıllı telefon ile masada duran bir araba anahtarını da çaldı.

Apartmanın kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerden, hırsızlık olayını kısa sürede gerçekleştirdikleri anlaşılan hırsızlar, Melisa Yüksel'e ait 34 JM 0645 plakalı otomobille kaçtı.