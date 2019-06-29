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Altun: G20 üyeleri terörle mücadelede ilkeli bir duruş sergilemeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 12:41 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "G-20 üyeleri terörle mücadelede ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemeli.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "G-20 üyeleri terörle mücadelede ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemeli. Terörist grupları ideoloji veya kimlik temelinde sınıflandırmak yanlıştır. Terörizm, tüm insanlığın ve değerlerinin düşmanıdır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, Türkiye'nin açık, özgür ve kurallara dayalı çok taraflı bir ticaret sistemine bağlı kaldığını vurgulayarak, "Ticaretle ilgili gerilimlerin çözümüne yönelik tüm adımlar Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu olmalıdır" dedi.
Altun, G-20 zirvesine ilişkin, "G-20 üyeleri terörle mücadelede ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemeli. Terörist grupları ideoloji veya kimlik temelinde sınıflandırmak yanlıştır. Terörizm, tüm insanlığın ve değerlerinin düşmanıdır. G-20, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini, küresel ticaretin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor. Mülteciler ve çevre de dahil olmak üzere, dünyanın geleceğini etkileyen sorunlara karşı ilgisiz kalması beklenemez" ifadelerini kullandı.
Altun ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu için Türkiye’nin çağrıda bulunduğunu belirterek, "192 üye devletin kaderini 5 daimi üyenin eline koymak yanlış ve haksızlık olur. Eşitlik yerine küresel sorunları adalet temelinde ele almaya mecburuz. Aksi takdirde, sorunlara sağlıklı ve kalıcı çözümler geliştiremeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşen zirvede Suriyeli mültecilere ilişkin, "Ülkemiz 2011'den bu yana Suriye'deki çatışmadan kaçan milyonlarca insanı ağırladı. Suriye'nin Türkiye ve Ürdün gibi komşuları mültecilerin yükünü omuzlamak için tek başına kaldı" sözlerini de paylaşan Altun, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de, "Birleşmiş Milletler ile işbirliği içerisinde Cemal Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine izin vermedik. Uluslararası toplum, olayın tüm yönlerine ışık tutmak ve sorumlularını bulmakla yükümlüdür" dedi.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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